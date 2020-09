L’App Immuni ha rappresentato uno dei punti cardine della ripartenza nel periodo post lockdown. Un’applicazione che sarebbe dovuta diventare pietra angolare nella vita ai tempi del Covid, ma che non è riuscita a raggiungere i numeri auspicati. Pian piano però ha comunque trovato posto su diversi milioni di smartphone, contribuendo nel tracciamento di eventuali contagi.

Gli ultimi giorni sono stati però forieri di notizie poco confortanti per l’App Immuni. Stando infatti a quanto riportato in rete, l’applicazione avrebbe sofferto di alcune problematiche che ne avrebbero minato l’efficienza. Un bug che inficia la funzione principale della piattaforma, il cui compito è quello di mettere al riparo gli utenti da potenziali rischi di contagi inconsapevoli.

La conferma della criticità è arrivata anche dal governo, con i tecnici che sono però già al lavoro per riportare la situazione alla normalità. E ripristinare così tutte le feature che garantiscono protezione ai fruitori.

App Immuni fuori gioco? Il team di sviluppo corre ai ripari

Come funziona il controllo di esposizione dell’App Immuni? In sostanza, l’applicazione dovrebbe effettuare, nel corso del giorno, diversi check che verifichino se c’è stato contatto con utenti positivi al Covid-19. Questo ovviamente non significa contagio assicurato, ma semplicemente di mettersi in contatto con il proprio medico per concordare i controlli del caso.

Ebbene, gli ultimi giorni hanno evidenziato problematiche legate proprio ai check in questione, che su alcuni smartphone con sistema operativo Android non funzionavano. A essere colpiti, stando a quanto riportato, non una sola categoria o marca di device. Le criticità non hanno infatti conosciuto marchi o bandiere, toccando più categorie di device, anche top di gamma.

Come si risolverà il tutto? Al momento è necessario attendere un intervento da parte degli addetti ai lavori. Questo si concretizzerà sotto forma di aggiornamento per l’applicazione, che sarà reso disponibile nel corso dei prossimi giorni. Difficile fare stime, sebbene sia fuori discussione che il team sia al lavoro per riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile.

