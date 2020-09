Parte domani Name That Tune – Indovina La Canzone, il nuovo format di Enrico Papi che vedrà in sfida squadre di vip fino all’ultima nota per indovinare i brani musicali che di volta in volta verranno suonati. L’appuntamento è alle ore 21.25, su TV8.

Due le squadre in ogni puntata, ognuna composta da quattro personaggi famosi, appassionati di musica e provenienti da settori diversi (tv, musica, cinema). Ogni squadra sarà guidata da un caposquadra d’eccezione; già noti i personaggi che si occuperanno di capeggiare: Elettra Lamborghini, Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Lino Banfi, Fabio Caressa e Morgan.

Nella prima puntata in onda domani, martedì 15 settembre, si sfideranno le prime 2 squadre, ovvero quella guidata dalla cantante ereditiera Elettra Lamborghini e quella capitanata dall’attore Lino Banfi. Elettra guiderà il team composto da Paola Barale, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti; Lino Banfi sarà a capo della squadra formata da Francesco Pannofino, Suor Cristina e Cristina D’Avena.

I protagonisti si sfideranno per indovinare le canzoni più amate del panorama italiano e internazionale. Diverse le manche in programma, ognuna delle quali consentirà alle squadre di accumulare punti in vista dell’eliminazione che giungerà al termine di ogni puntata.

Arricchiranno lo spettacolo performance imprevedibili da parte dei vip partecipanti, e le esibizioni stesse faranno parte della gara musicale. Anche Enrico Papi, conduttore del nuovo format, si metterà “in gioco” in una delle fasi della gara ma ne sapremo di più domani sera.

A conclusione di ogni puntata, la squadra che avrà guadagnato il maggior numero di punti – ovvero che avrà indovinato il maggior numero di canzoni in ogni manche – sarà quella vincitrice guadagnando il diritto di tornare la settimana successiva per una nuova sfida.

La squadra vincitrice sarà infatti a chiamata a sfidare il team successivo fino all’ultima sfida a due dalla quale emergerà la squadra vincitrice. Dopo la sfida tra il team di Elettra Lamborghini e quello di Lino Banfi, sono noti i capisquadra successivi ma non i vip che comporranno le squadre: Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Fabio Caressa e Morgan.