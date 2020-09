Si chiama Ubisoft Forward l’ultimo grande evento organizzato dal colosso francese per presentare al mondo le ultime novità all’interno del suo catalogo. Appena conclusosi in diretta streaming sui canali social e quello Twitch ufficiali di Ubisoft, l’appuntamento virtuale si è colorato di sorprese e certezze, assieme pure a conferme di rumor che già avevano fatto sognare il popolo videoludico. Rumor come quello che voleva il grande ritorno di Prince of Persia.

Come tutti coloro che hanno seguito l’Ubisoft Forward di oggi, 10 settembre 2020, già sapranno, l’azienda d’oltralpe ha infatti annunciato il remake dell’indimenticabile – ed in effetti indimenticato! – Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, vale a dire il primo capitolo della trilogia delle Sabbie del Tempo. L’iconico videogame creato originariamente nel 2003 – tornerà allora a nuova vita grazie ad un rifacimento ancora pregno di quelle atmosfere da mille e una notte che ci hanno catturato i cuore quasi venti anni fa. E che ne hanno fatto la fortuna, tanto commerciale quanto di critica. Potete trovarle nel trailer di annuncio del progetto di Ubisoft, fiondandovi subito a questo indirizzo.

Come ricorderà chi ha giocato al titolo originale che ha ispirato il remake presentato in via ufficiale nel corso dell’evento Ubisoft Forward 2020, pad alla mano saremo chiamati a vestire i panni di un Principe persiano in grado di controllare il fluire del tempo, abilità utilissima per destreggiarsi nei combattimenti e tra i numerosi enigmi di un action adventure entrato ormai nell’Olimpo della storia videoludica. Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con debutto fissato per il 21 gennaio 2021. Per il momento Ubisoft non si è espressa sulla possibile esistenza – e successiva uscita – di versioni pensate per girare sulle console di prossima generazione a marchio Sony e Microsoft, vale a dire le attesissime PS5 e Xbox Series X, in uscita a novembre di quest’anno.