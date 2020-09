La next-gen di casa Microsoft si fa finalmente più concreta. Dopo aver svelato al mondo – tra esperti e semplici appassionati – design e specifiche tecniche ufficiali della sua Xbox Series X, il colosso di Redmond ha infatti deciso di giocare a carte scoperte. E di aggiungere alcuni tasselli particolarmente importanti per definire la sua offerta di prossima generazione, e per sfidare a muso duro la rivale PS5.

Windows Central, testata da sempre molto vicina a Microsoft, ha così messo sul piatto la data di uscita e il prezzo di Xbox Series X, due notizie che si affiancano pure all’annuncio di Xbox Series S, versione più economica della console da tempo al centro di indiscrezioni e voci di corridoio. Partendo proprio dalla “piccola” di casa, ufficializzata sui social dalla compagnia americana, sappiamo che Xbox Series S uscirà il prossimo 10 novembre al prezzo assolutamente competitivo di 299 dollari. E se è vero che per il momento mancano le caratteristiche tecniche, sappiamo comunque che – per contenere i costi e il prezzo finale di vendita al pubblico – sarà sprovvista di lettore ottico – e sarà dunque compatibile unicamente con i giochi digitali. Secondo alcuni rumor Series S dovrebbe essere di poco più potente di Xbox One X, rappresentando di fatto l’entry level di Xbox per la nuova generazione.

Passando al pezzo forte, pare che anche Xbox Series X andrà a debuttare il 10 novembre. In questo caso il prezzo sarebbe di 499 dollari. Entrambi gli hardware potranno essere acquistati (almeno negli Stati Uniti) anche tramite il programma Xbox All Access al prezzo di 25 dollari al mese per Xbox Series S e 35 dollari al mese per Series X. Sempre secondo la stessa testata prossimamente Microsoft terrà uno speciale evento per annunciare la data di uscita e il prezzo di Series X, così come a breve dovrebbe fare Sony con la nuova console della grande famiglia PlayStation.