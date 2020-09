Stanno girando sul web titoli netti e definitivi a proposito del possibile blocco per il vaccino AstraZeneca, concepito per il Covid ed in grado di far arrivare le prime dosi sul mercato entro la fine del 2020. Almeno stando ad alcune recenti dichiarazioni pervenute anche dai ministri del nostro governo. In realtà la vicenda va inquadrata con maggiore attenzione, scendendo nei dettagli, ma al contempo evitando di lasciarsi andare a sentenze che al momento non ci possono essere. Un po’ come avvenuto a febbraio, nel senso opposto, con il presunto vaccino proveniente da Israele.

Situazione aggiornata sul vaccino AstraZeneca per il Covid

Come stanno effettivamente le cose sul vaccino AstraZeneca per il Covid? Un chiarimento ulteriore ci arriva da Il Fatto Quotidiano, che sull’argomento riporta anche alcune dichiarazioni da parte di un portavoce della causa farmaceutica: “Si tratta di un’azione di routine che si verifica ogni volta che c’è una potenziale reazione inspiegata in uno dei test“. Si tratta, dunque, di una “sospetta reazione avversa”, che andrà indagata prossimamente per comprenderne al meglio le ragioni.

Lo stesso portavoce, ad esempio, afferma che la sospensione dei test sia confermata, ma allo stesso tempo questo non vuol dire che il vaccino AstraZeneca per il Covid sia stato bocciato. Tutto nella norma, lanciando ufficialmente una fase durante la quale quale si dovrà “indagare e assicurare allo stesso tempo il mantenimento dell’integrità del processo dei test“. Insomma, una presa di posizione che getta acqua sul fuoco, dopo le voci incontrollate che hanno preso piede questo mercoledì.

In conclusione, viene anche ribadito che “nei test più ampi reazioni possono accadere per caso ma devono essere indipendentemente valutate con attenzione”. Al momento è impossibile prevedere e quantificare il rallentamento che le novità odierne porteranno al vaccino AstraZeneca per il Covid. Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori aggiornamenti.