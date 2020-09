Festeggiare il compleanno di Michael Bublé è d’obbligo, perché a lui dobbiamo la costante lezione di musica che ancora oggi riceviamo dalla sua carriera. I puristi continuano a considerare blasfemo il parallelismo con Frank Sinatra, ma chi ha intelligenza calcoli il numero della Bestia: Michael Bublé si è imposto sulla scena quando il mainstream dedicava allo swing un piccolo scaffale ormai impolverato.

Grazie a lui oggi cantiamo Feeling Good, Moondance e The Way You Look Tonight, e in ogni sua produzione respiriamo quell’infanzia che l’artista canadese ha vissuto con Ella Fitzgerald nelle cuffie.

Il mondo delle sette note gli si è spalancato di fronte quella volta in cui intratteneva gli invitati della figlia del primo ministro canadese Brian Mulroney, nel giorno del matrimonio. Tra gli ospiti c’era il produttore David Foster della Warner Bros, che rimase folgorato dalla voce e dalla presenza scenica di Bublé. Il resto è ciò che conosciamo.

Il compleanno di Michael Bublé è la festa di ogni artista e di ogni padre: era il 2016 quando all’artista fu attribuito il ritiro dalle scene a seguito del tumore diagnosticato a suo figlio Noah. Fortunamente il piccolo guarì un anno dopo e tutto divenne una smentita.

Il suo ultimo album è Love (2018), opera sobria ed elegante con la quale Michael Bublé ha festeggiato la sua uscita dall’inferno, dalla paura e dall’angoscia. Ascoltarlo oggi rinnova sempre l’appuntamento con la Hollywood del passato, con quella New York fatta di pistole e lustrini, macchine di lusso e cabaret, ma soprattutto con il noir più morbido e cinematico.

Durante il lockdown è stato accusato di violenza nei confronti della moglie Luisana Lopilato, ma fortunatamente si trattava di un equivoco. Il compleanno di Michael Bublé è anche questo: i riflettori che a volte si scaldano troppo, mostrano troppo, ma la musica mette tutto a posto come sempre.