Elita di Gary Barlow arriva quasi di sorpresa con un trio d’eccezione: a spalleggiare l’ex Take That troviamo, infatti, Michael Bublé e la stella nascente del pop latino Sebastian Yatra. Il risultato è ciò che il cantautore britannico definisce “un pop infuso nella salsa”, e troviamo conferma nel pianoforte in levare, nel sound che rimanda alle sfumature esotiche e nel beat suadente.

Michael Bublé, con la sua partecipazione, dimostra la sua natura di artista versatile, una dote che il mondo intero gli riconosce nonostante la sua attitudine swing e il taglio classico, quasi noir, dei suoi dischi. Le novità non sono terminate: Gary Barlow ha annunciato anche il titolo e la data di pubblicazione del suo nuovo album.

Music Played By Humans, questo il nome del disco, uscirà il 27 novembre 2020. Una novità attesissima dal momento che l’ex Take That è fermo discograficamente al 2013 con Since I Saw You Last, quarta prova in studio della sua carriera da solista dopo Open Road (1997), Twelve Months, Eleven Days (1999) e Sing (2012).

Michael Bublé è fermo a Love (2018) mentre Sebastian Yatra ha pubblicato due album: Mantra nel 2018 e Fantasia nel 2019. Come racconta Gary Barlow, Elita era nato come duetto tra lui e Bublé che però, durante i lavori, gli aveva riferito di conoscere il talento colombiano che in seguito ha preso parte al progetto. In un’ora – racconta Barlow al Sun – Sebastian aveva già mandato la sua strofa in diretta telefonica: “Siamo rimasti meravigliati”, racconta Gary.

Con Elita di Gary Barlow arriva tutto l’entusiasmo del cantautore, rimasto in silenzio per tanti anni, che ora non resiste all’idea di imbracciare nuovamente un microfono e cantare la sua musica. In più l’artista ha annunciato che presto si avranno notizie sul tour. Come precisa lo stesso artista, infine, Elita di Gary Barlow celebra e traduce in musica il potere emozionale della donna.

