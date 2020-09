Dopo tanto vociare e tutta una serie di indiscrezioni a rincorrersi in rete negli ultimi mesi, Microsoft ha finalmente alzato il sipario su Surface Duo, il suo smartphone pieghevole pensato soprattutto per una clientela business. E in generale per garantire agi utenti facilità di utilizzo, estrema flessibilità e un livello di sicurezza e protezione dei dati realmente – e necessariamente! – molto elevato.

E se è vero che tutti gli interessati statunitensi possono già preordinare il Surface Duo per poi riceverlo a casa a partire dal prossimo 10 settembre, è vero allo stesso modo che il colosso di Redmond non si è ancora espresso sull’eventuale commercializzazione del device al di fuori dei confini americani. I piani della “grande M” restano avvolti nel mistero, con tutti gli appassionati europei – italiani compresi – che non sanno quando potranno finalmente acquistare questo dispositivo tanto interessante – e a tratti stupefacente, per prestazioni e design – made in USA.

Con la risposta ufficiale di Microsoft a mancare, le varie voci di corridoio a rincorrersi tratteggiano un progetto piuttosto fluido ed in divenire, che sarà gestito una volta ricevuti i primi feedback di vendita e l’effettiva risposta commerciale del pubblico. Come si legge sulle pagine del portale Slashgear, la compagnia starebbe optando per un approccio conservativo, non intenzionata a correre il rischio di produrre troppe unità del prodotto rispetto alla domanda. Di conseguenza, Surface Duo potrebbe fare il suo debutto nel resto del mondo – e anche in Italia – entro la prima metà del 2021. Per alcuni, se le vendite dovessero rivelarsi soddisfacenti, i tempi potrebbero accorciarsi, per a gioia di tutti i più impazienti. Di sicuro, Microsoft non può permettersi di aspettare troppo, considerando che i competitor stanno iniziando ad affollare la nicchia dei pieghevoli con proposte piuttosto allettanti. Voi sareste interessati a questo smartphone per certi versi unico nel suo genere? Ditecelo nella sezione commenti poco più in basso.