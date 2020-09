Quello dei pieghevoli Samsung è un mercato di nicchia che sta inaspettatamente incontrando un periodo assai florido. Dopo aver imparato dagli errori compiuti inevitabilmente con il primo Galaxy Fold, il colosso sudcoreano ha infatti deciso di riprovarci annunciando il successore nel corso del mese di agosto. Ci riferiamo naturalmente al Samsung Galaxy Z Fold 2, accolto piuttosto calorosamente da pubblico ed esperti di settore, che hanno apprezzato lo sforzo dell’azienda di Seul nel migliorare tanto l’estetica quanto le funzionalità dello smartphone.

Non solo, pare proprio che la “grande S” dell’hi-tech voglia proseguire nella stessa direzione e continuare ad investire sugli smartphone pieghevoli. Sì perché, come appreso da più fonti poi raccolte in un unico articolo dalla redazione del portale Sammobile, la compagnia sarebbe al lavoro proprio per presentare – e poi portare nei negozi fisici e online – dei nuovi foldable. Il primo tra i prossimi device mobile pieghevoli Samsung dovrebbe essere allora il Galaxy Z Fold Lite – conosciuto anche come Z Fold 2 Lite -, per cui sono emerse le prime specifiche, per altro assai interessanti. Nello specifico, si parla di un piccolo display AMOLED sulla scocca esterna e di uno interno da 7,2 pollici, con processore Exynos 9825. Per quanto riguarda a RAM, dovrebbe essere di 12 GB, mentre la memoria di archiviazione interna di 256 GB, con tanto di tripla fotocamera da 12MP. Il prezzo di vendita dovrebbe poi assestarsi sui 1360 euro.

Non è tutto, sempre le stessi fonti parlano di un ulteriore prodotto ad arricchire a famiglia di pieghevoli Samsung. Si tratta del Z Fold S, che presenterebbe un form factor a libro con cerniera a 360° esattamente come il Surface Duo di Microsoft. La differenza andrebbe a risiedere nel display, in questo caso unico, e identificato come un OLED flessibile, capace di ripiegarsi su se stesso. La scocca potrebbe poi essere in vetro, mentre tutto tace sul possibile prezzo.