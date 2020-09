Non uno ma due appuntamenti con L’Ispettore Barnaby 18 su Giallo: il canale 38 del digitale terrestre raddoppia la messa in onda della storica serie inglese Midsomer Murders, meglio nota in Italia col titolo che prende il nome dal suo protagonista, aggiungendo alla programmazione del giovedì anche quella del lunedì.

La messa in onda de L’Ispettore Barnaby 18 su Giallo, partita lo scorso giovedì 3 settembre, raddoppia con un secondo appuntamento lunedì 7 settembre, col terzo dei sei episodi della stagione, dal titolo Rompere la Catena.

Ecco la trama dell’episodio in onda in prima tv su Giallo alle 21.20 di lunedì 7 settembre, cui farà seguito un episodio in replica dell’ottava stagione, Orchis Fatalis.

Il ciclista Greg Eddon viene ucciso dopo aver vinto una gara e battuto il compagno di squadra Mitch Cordell all’ultimo minuto. Il caso molto più complesso del previsto richiede le indagini dell’ispettore Barnaby, chiamato a muoversi tra gare non volute, rivalità sportive e sentimentali e sponsorizzazioni.

La programmazione de L’Ispettore Barnaby 18 su Giallo continuerà col quarto episodio della stagione giovedì 10 settembre, quando la rete trasmetterà Crimini Scolpiti: ecco la trama del caso.

Brandon Monkford viene trovato morto in cima a una statua creata dall’artista sciupafemmine Lance Auden, all’inaugurazione del parco delle sculture creato dalla vittima. I sospetti si concentrano fin da subito nell’ambito familiare, visto che sua moglie Alexandra aveva una relazione con il critico d’arte Daniel Fargo, ma anche la circostanza che il parco avrebbe recato un danno a sua figlia Rachel e che gli abitanti del villaggio guidati da Brin Dunne adducevano motivi ambientali contro la sua costruzione. Infine c’è il giardiniere Tony Pitt, l’unico beneficiario del testamento della vittima…

L’Ispettore Barnaby 18 è già stata trasmessa da La7 nel 2017: dall’anno successivo, la serie è passata su Giallo. Su ITV, la rete che trasmette lo storico giallo da oltre vent’anni, la serie ha raggiunto quota ventuno stagioni.