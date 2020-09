L’addio al nubilato di Elettra Lamborghini: un intero weekend in barca con le amiche tra i successi musicali che hanno caratterizzato la sua adolescenza.

Elettra Lamborghini è prossima al “sì”, sposerà il fidanzato, il dj Afrojack. Prima di raggiungere l’altare ha festeggiato l’addio al nubilato in barca con un gruppo di amiche storiche. La festa è iniziata venerdì 4 settembre e proseguita per tutto il weekend.

L’addio al nubilato di Elettra Lamborghini si è tenuto nella Tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis, una frazione di Capua, in provincia di Caserta. La cantante ha anche noleggiato una barca per proseguire i festeggiamenti verso Capri.

La festa aveva un dress code: l’obbligo per Elettra Lamborghini e per le sue invitate era quello di vestire in bianco, anticipando il colore dell’abito che indosserà sull’altare alla fine del mese.

La musica ovviamente non poteva mancare: la futura sposa e le sue invitate hanno cantato e ballato canzoni di Tiziano Ferro, dei Lunapop, ma anche dei Ricchi e Poveri con la loro famosissima Sarà Perché Ti Amo che calza a pennello a pochi giorni dai fiori d’arancio.

Palloncini rosa e musica anche nella successiva gita in barca verso Capri. La festa di Elettra è proseguita tra tuffi e bagno al largo in compagnia delle amiche più fidate che saranno con lei nei giorno del suo matrimonio. Per festeggiare in piena sicurezza, sia Elettra che le sue invitate hanno fatto il tampone anti-Covid prima di incontrarsi.

Il matrimonio di Elettra Lamborghini e di Afrojack è fissato per il 26 settembre. L’organizzazione della cerimonia è stata affidata al famoso wedding planner della TV, Enzo Miccio, con il quale Elettra è stata vista più volte negli scorsi mesi, in piena fase organizzativa. I dettagli sulle nozze sono ancora pochi: sconosciuta la location che ospiterà gli sposi, così come non è stato comunicato il menù scelto dagli sposti per il pranzo.