Heroes all’Arena di Verona il 6 settembre chiude la serie di eventi benefici i cui fondi saranno devoluti ai lavoratori dello spettacolo. Dopo i Seat Music Awards e la Partita del Cuore, è Heroes a chiudere la settimana musicale veronese.

Il concerto Heroes è stato fortemente voluto ed organizzato in omaggio agli operatori sanitari, in prima linea nella lotta al Coroanvirus, e proprio una selezione di questi figurano tra gli invitati all’Arena di Verona. Oltre a loro, l’evento è accessibile al pubblico previo acquisto dell’apposito biglietto nei circuiti di prevendita, a partire da 35 euro.

Per tutti gli altri, Heroes sarà disponibile per la visione in diretta streaming con l’acquisto di un biglietto al prezzo di 9,90 euro.

Come seguire Heroes in diretta streaming il 6 settembre:

Heroes è l’evento musicale in diretta streaming dall’Arena di Verona, domenica 6 settembre dalle ore 17.00. Non sarà trasmesso in diretta televisiva e sarà possibile seguirlo solo ed esclusivamente online da un link dedicato.

L’appuntamento è alle ore 19.00 con più di 40 artisti per un totale di 5 ore di diretta live con termine alle ore 24.00 circa. Lo streaming sarà disponibile via web su Futurissima.net e tramite app mobile su A-LIVE.

Il live streaming è a pagamento. Si accedere alla diretta dopo aver acquistato l’apposito biglietto su TicketOne.

Il progetto Heroes, è stato fortemente voluto da Music Innovation Hub Spa – Impresa Sociale (MIH), organizzato e prodotto da Friends&Partners, Live Nation e Vivo Concerti, in collaborazione con Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi, R&P Legal, Librerie Feltrinelli con i contributi di Vertigo e Magellano. Spotify è Music Streaming Partner di Heroes.

Il ricavato di HEROES andrà – al netto dei costi di produzione, della Siae e dell’Iva – ad alimentare il Fondo “COVID-19 Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub, sostenuto da Spotify e promosso da FIMI, in partnership con AFI, Assomusica, NUOVOIMAIE e PMI. Il fondo è rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia, ovvero ai lavoratori intermittenti dello spettacolo.

Gli ospiti di Heroes:

Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anastasio Anna, Brunori Sas, Cara, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz&Madman, Ghali, Ghemon, Ginevra, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Mecna, Michele Bravi, Mostro, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Rocco Hunt, Salmo, Selton, Shiva, Subsonica, The Kolors, Tommaso Paradiso, Willie Peyote.