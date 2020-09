Senza paura di esagerare, The Witcher 3 Wid Hunt rappresenta uno dei videogiochi di maggior rilievo dell’attuale generazione. Disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e approdato in seguito quasi miracolosamente anche sugli schermi di Nintendo Switch, il gioco di ruolo di casa CD Projekt RED ha saputo ammaliare milioni di appassionati là fuori, ergendosi a pietra miliare del genere di appartenenza. Il merito va alla maestria del team di sviluppo polacco nell’aver saputo trasportare a portata di pad le gesta dello strigo Geralt di Rivia, già protagonista di una antologia letteraria e di una serie televisiva in streaming prodotta dal colosso Netflix – e in aria di seconda stagione.

E se è vero che The Witcher 3 andrebbe giocato da ogni appassionato nerd che si rispetti, non dovrebbe stupire che CD Projekt RED abbia recentemente annunciato una riedizione del gioco pensata per le console next-gen di Sony e Microsoft, vale a dire quelle PS5 e Xbox Series X attese nei negozi di tutto il mondo entro le festività natalizie di quest’anno. L’aggiornamento di nuova generazione per l’acclamato Wild Hunt sarà gratis per tutti i giocatori che già possiedono il gioco su PlayStation 4 e Xbox One, e introdurrà varie migliorie tecniche come il supporto al Ray-Tracing e caricamenti più veloci. Il tutto per lavori di restauro che andranno naturalmente a coinvolgere anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine.

Capirete allora che questo potrebbe essere il momento giusto per portarsi a casa una copia di The Witcher 3 per tutti coloro che non hanno mai acquistato prima il gioco su PS4 e Xbox One. Essendo uscito nel 2015, è infatti possibile trovarlo spesso in forte sconto negli store fisici, online e digitali, per poi andare ad eseguire l’upgrade gratuito una volta fatta vostra una PS5 o Xbox Series X. Per fare solo un esempio, trovate il GDR su Amazon al prezzo di 19,49 per la versione PS4 e di 27,42 euro per quella Xbox One.