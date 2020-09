Non dovrebbe mancare molto alla presentazione del top di gamma OnePlus 8T, a cui aggiungiamo due tasselli importanti quest’oggi grazie a quanto emerge sulle pagine di ‘androidcentral.com‘. Si parla di schermo, fotocamera principale, software e data di lancio. Con nome in codice ‘kebab’, il OnePlus 8T monterà un pannello AMOLED da 6.55 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz, ed un comparto fotografico posteriore con quattro sensori, di cui il primario da 48MP (accompagnato da sensore ultra grandangolare da 16MP, uno macro da 5MP ed uno per il rilevamento della profondità di campo da 2MP). OnePlus 8T sarà lanciato sul mercato con a bordo Android 11 personalizzato dall’esperienza offerta da OxygenOS 11.

Il device dovrebbe debuttare tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre (cosa più che plausibile visto che il OnePlus 7T venne presentato il 26 settembre scorso). Del OnePlus 8T, per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, è stato detto sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 865+, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (potrebbe arrivare anche in altri tagli, di cui al momento non si conoscono i dettagli) ed una batteria con ricarica rapida a 125W via cavo (wireless a 65W).

Un top di gamma con i fiocchi, che si affiancherà probabilmente alla linea dei famigerati OnePlus Billie (sempre che la prossima serie economica del produttore cinese si chiami così), costituita da una serie di dispositivi ben assortiti, e peraltro neanche tutti di stampo conveniente come si poteva inizialmente pensare. Il discorso esula naturalmente dal OnePlus Nord, dispositivo di cui abbiamo già fatto la conoscenza e che un po’ tutti già apprezzano per l’ottimo rapporto qualità/prezzo che lo ha contraddistinto. Se avete qualche domanda da farci sappiate che il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.