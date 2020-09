Esce oggi Litighiamo di Riki, il nuovo singolo che lancia l’album PopClub. Scritto da Riki con Riccardo Scirè, che ne ha curato anche la produzione artistica, PopClub è il nuovo progetto discografico di Riccardo Marcuzzo dalle sonorità pop ed elettroniche.

Nel nuovo disco ci sono 11 tracce tra le quali il singolo Gossip, primo estratto dal progetto, e il nuovo singolo Litighiamo, disponibile da oggi in radio e in digital download. In PopClub c’è anche Lo Sappiamo Entrambi, il brano che Riki ha presentato allo scorso Festival di Sanremo, in gara nella categoria dei Campioni.

Tutti i fan che hanno pre-ordinato PopClub nei mesi di novembre e dicembre potranno usufruire di una special edition del disco con un’esclusiva confezione in alluminio e 5 memo vocali delle prove di alcuni brani.

PopClub contiene le seguenti canzoni:

Margot

Strip

Idee Di Noi

Lo Sappiamo Entrambi

Da Club

Litighiamo

PopClub

Gossip

Piccole Cose

Come Mi Vuoi

Petali E Vocoder

Nella special edition, alla tracklist standard si aggiungono: Margot (Prova strofa) – 11 Agosto 2019, Lo Sappiamo Entrambi (Prova ritornello con Riccardo Scirè) – 16 Aprile 2018, Da Club (Prova special) – 21 Dicembre 2019, Piccole Cose (Prova ritornello) – 31 Ottobre 2018, Come Mi Vuoi (Prova seconda strofa) – 20 Dicembre 2019.

PopClub è il terzo disco di Riki e segue la pubblicazione di Perdo Le Parole e Mania.

Litighiamo (testo e audio)

Ti aspettavo a letto invece no

io che taglio corto e tu il contorno ai toast

mi rinfacci cose che non so

io che tolgo l’audio tu noi dai tuoi post

Riusciamo a perderci l’ultima volta

ci urtiamo contro e no, non ci si volta

usciamo a prenderci l’ultima colpa

ci urliamo contro e no, non ci si ascolta

Litighiamo

tra i forse e le lacrime

litighiamo

che forse è più facile

per ogni cosa in più non detta

litighiamo

e per passare il tempo in fretta

litighiamo

per ogni sguardo chiuso in terra

litighiamo

è che non voglio andare aspetta

litighiamo

Tris di diamanti alle slot

lista di amanti low cost

cosa ti manca e cos’ho

ma non ho più rime con no

Riusciamo a perderci l’ultima volta

ci urtiamo contro e no, non ci si volta

usciamo a prenderci l’ultima colpa

ci urliamo contro e no, non ci si ascolta