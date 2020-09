Tommaso Paradiso risponde alle critiche dopo il rilascio di Ricordami, a seguito del quale ha ricevuto una serie di critiche – anche piuttosto pungenti – che hanno suscitato la reazione del cantautore romano, apparso risentito dopo le manifestazioni di dissenso da parte di alcuni followers.

In merito alle recenti critiche mosse dai fan che non hanno apprezzato l’ultima uscita discografica di Tommaso Paradiso:

“Riguardo a quella sana parte di odio vorrei dire solo questo: grazie. Grazie anche a voi. Vi ricordo brevemente quali sono state le canzoni, che ho scritto, più bullizzate quando sono uscite: ‘Il tuo maglione mio’, ‘Promiscuità’, ‘Completamente’, ‘Riccione’, ‘Felicità puttana’. Proprio mentre scrivo queste cose mi immagino l’intro di pianoforte di ‘Ricordami’ che attacca in un palazzetto”.

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso arriva a qualche mese dal rilascio del nuovo album di inediti che pubblicherà nel corso della prossima primavera. Ricordami segue anche il rilascio di Non Avere Paura, con il quale ha aperto la sua carriera da solista, e di I Nostri Anni. L’ultimo in ordine cronologico è Ma Lo Vuoi Capire? che è approdato in radio nei giorni di quarantena.

L’addio ai Thegiornalisti è arrivato come un fulmine a ciel sereno e subito dopo il grande concerto che hanno tenuto al Circo Massimo di Roma. La notizia aveva lasciato attoniti i fan, che non si sarebbero aspettati uno scioglimento così repentino del gruppo che anche Paradiso aveva fondato. I rapporti col gruppo si sono incrinati fin da subito, con il progetto di formare un nuovo gruppo che è naufragato sul nascere.

I concerti che avrebbe dovuto tenere nei palasport sono rimandati al 2021, così come l’album che avrebbe dovuto anticipare i concerti. Tutti i biglietti sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Le date sono riprogrammate per la medesima location.