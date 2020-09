Mick Jagger a Siena, il fontana dei Rolling Stones è stato intercettato in visita al Duomo nelle scorse ore. Mick Jagger si trova, dunque, ancora in Italia, stabile in Toscana.

Munito di dispositivi di protezione individuale, con mascherina chirurgica sul viso come imposto dalle regole in vigore in Italia anti-Covid, Mick Jagger si è recato in visita a Siena. ha ammirato il Pavimento e la Libreria Piccolomini, come riferisce il quotidiano La Nazione, che scrive anche l’orario della visita a sorpresa di Jagger.

Il cantante ha scelto le ore serale per improvvisarsi turista, recandosi in città alle ore 18.00. Prima di presentarsi in cassa, una telefonata in biglietteria per informarsi sulla prenotazione dei posti.

“Volevano sapere se c’erano posti disponibili alle 18 per sei persone – racconta Stefano Di Bello, manager di Opera Civita. Ovviamente ho detto sì, ma non mi hanno spiegato per chi fossero quei biglietti”. Anche questo è stato riportato dal quotidiano La Nazione.

Mick Jagger ha riservato 6 biglietti in totale, per sé e per i suoi accompagnatori. A Siena e in Toscana non sembra aver visitato altri luoghi storici; Mick Jagger al momento non è stato intercettato neanche in altre location della penisola.

L’artista è approdato in Toscana in estate e lì è ancora di casa. Sta lavorando al nuovo disco dei Rolling Stones e a nuovi brani inediti da inserire nel progetto, nella tranquillità e serenità delle campagne toscane. Mick Jagger sta vivendo il suo soggiorno italiano nel riserbo più assoluto: si fa vedere pochissimo, preferendo il silenzio della tenuta Ornellaia di proprietà della famiglia Della Gherardesca, dove è ospite dallo scorso giugno nella città di Castagneto Carducci.

Mick Jagger dovrebbe rimanere in Italia fino alla fine dell’anno, ma l’indiscrezione è ancora da confermare. Ciò che è certo è che il cantante ha festeggiato i suoi 77 anni nella penisola, pronto a trascorrervi anche il mese di settembre.