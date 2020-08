Le previsioni di Samuel in Tra Un Anno, il nuovo singolo prima dell’album

Il futuro di Samuel in Tra Un Anno, il nuovo singolo che anticipa il prossimo album di inediti atteso per il mese di gennaio. Il brano è in radio a cominciare dal 28 agosto, appena prima della ripresa del tour che ha rimandato a causa del caso di positività di uno dei membri del suo staff.

Il testo del brano nasce a poche settimane dalla quarantena obbligata da una pandemia mondiale, che ci ha costretti in casa per diverse settimane. L’intento di Samuel è quello di provare a raccontare quello che potrebbe succedere tra 12 mesi, dopo che l’ultimo anno si è caratterizzato per essere imprevedibile.

Il nuovo album è invece atteso per il 2021 e darà un seguito a Il Codice Della Bellezza, che aveva rilasciato nel 2017. Il disco era stato anticipato dal singolo La Risposta, mentre con Vedrai era stato scelto per partecipare al Festival di Sanremo nel 2017. Il lungo tour ha anticipato il ritorno dei Subsonica con l’album 8, che ha segnato la reunion del gruppo che sta iniziando a lavorare su un nuovo disco.

Nonostante l’emergenza sanitaria, Samuel ha deciso di tornare sul palco con un tour molto speciale che continuerà nei prossimi giorni. L’organizzazione ha dovuto fermarsi a causa di un caso di positività nello staff del tour che ha tenuto in mare. I concerti sono stati rimandati ma riprenderanno dalla fine di agosto. Tutti i biglietti acquistati saranno validi per le nuove date, mentre coloro che non potranno partecipare potranno richiedere il rimborso.

La produzione del brano in radio dal 28 agosto, Tra Un Anno, è di Mace. Samuel invita ad apprezzare le piccole cose, dopo che per molto tempo abbiamo disimparato a fermarci su quello che riteniamo scontato. Solo un anno fa, Samuel faceva il suo debutto come giudice di X Factor mentre, a 12 mesi di distanza, sta preparando il ritorno con un album di inediti.

Testo Tra Un Anno di Samuel