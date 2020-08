I concerti di Samuel rimandati per Coronavirus: annunciate le nuove date

I concerti di Samuel rimandati dopo un caso di positività tra lo staff. A un giorno dall’annuncio del ritorno in radio con un singolo, Tra Un Anno, arriva anche la notizia dello stop momentaneo al tour che ha tenuto negli ultimi giorni e in una dimensione molto particolare, quella marina.

A rivelare della decisione di fermare il tour, è stato proprio Samuel Romano, intervenendo sui suoi canali social.

“Fermarsi era doveroso, ma tra qualche giorno potremo ripartire. Il buon senso e il dovere di garantire la salute di tutti (staff e spettatori) sono i motivi per cui ho dovuto riprogrammare alcune date del #GolfoMisticoLive. Ho preferito aspettare per precauzione, sto bene e presto potremo rivederci dal vivo!”.

Tutte le date sono rimandate, a eccezione di quella di Polesella (RO), per la quale si attendono notizie. Queste le date del tour di Samuel che sono state riprogrammate:

DOMENICA 30 AGOSTO @ UNA TORRE DI LIBRI – TORRE PELLICE (TO)

VENERDÌ 4 SETTEMBRE @ OFFICINA GIOVANI – PRATO

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE @ HIROSHIMA SOUND GARDEN – TORINO – ORE 20

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE @ HIROSHIMA SOUND GARDEN – TORINO – ORE 22

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE @ FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE – MODENA

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE @ RIDE – MILANO

DOMENICA 20 SETTEMBRE @ TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA – ROMA

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE @ FERRARA SUMMER FESTIVAL – FERRARA

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date, mentre coloro che non potranno prendere parte ai nuovi eventi possono richiedere il rimborso dei biglietti presso i canali di acquisto dei tagliandi.

La decisione di rimandare i concerti è arrivata dopo che uno dei membri dello staff del tour aveva avuto la febbre e, in attesa di accertamenti, le date del 22 e 23 agosto erano state annullate.

Samuel è pronto a tornare in radio con un nuovo singolo, Tra Un Anno, che sarà in rotazione radiofonica a cominciare dal 28 agosto. Il brano anticipa il nuovo album di inediti da solista, atteso per il mese di gennaio 2021, che segue Il Codice Della Bellezza. I Subsonica, invece, saranno in tour per Microchip Temporale, dopo che le date erano state rimandate a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria.