Resident Evil diventa una serie tv per Netflix ma scoppia la polemica: era meglio non azzardare troppo?

Un vero e proprio cult. Questo è Resident Evil e non solo quando si parla di videogiochi ma, se vogliamo, anche quando si parla di saghe cinematografiche, cosa ne sarà quindi della versione serie tv? Alcuni all’idea hanno gongolato per un po’ nei prossimi mesi ma adesso che tutto è reale con tanto di annuncio ufficiale sui profili social di Netflix con tanto di foto e primi dettagli, sembra proprio che le polemiche non mancheranno. Ma perché?

Quando si mette mano ad un vero cult come Resident Evil è sempre difficile accontentare tutti e il fatto che la serie inizi davvero molto lontano tant’è che qualcuno ha già azzardato l’ipotesi che sarà solo una serie generica in cui ci finirà dentro qualche nome altisonante e solo per portare all’ovile il grande bacino di utenza dei videogames e dintorni, ma è davvero di questo che si tratta?

Sul profilo Netflix sui social si legge: “I segreti scoperti a New Raccoon City sono l’inizio della fine per Jade e Billie Wesker. Il live action di Resident Evil, una serie originale Netflix, arriva prossimamente”.

Al fianco compare la foto della prima pagina del copione del pilot della serie TV live action di Resident Evil firmata dalla piattaforma streaming, il cui titolo sarà Welcome to New Racoon City e porterà la firma di Andrew Dabb (Supernatural). I primi due episodi (degli otto che, sembra, comporranno la prima stagione) saranno diretti da Bronwen Hughes di The Walking Dead mentre non si capisce ancora se Resident Evil arriverà nei primi mesi del 2021 oppure nella seconda parte.

Secondo quanto riporta Hollywood Reporter sembra che per la narrazione si farà uso di due differenti timeline raccontando da una parte l’arrivo delle sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker in quel di New Raccoon City, e dall’altra lo scenario post-apocalittico che da lì a dieci anni farà da padrone. Le due inizieranno a capire e conoscere i segreti in grado di fermare tutto e sistemare le cose e così Jade, ormai trentenne, si ritroverà a ripercorrere quegli eventi e tutto quello che è successo nella sua vita. I fan si accontenteranno di questo?