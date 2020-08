Il finale di Squadra Speciale Cobra 11 24 in onda l’1 settembre con un episodio xxl

Il finale di Squadra Speciale Cobra 11 24 attende i fan di Rai2 la prossima settimana, proprio martedì 1 settembre, con un ultimo episodio xxl che tirerà le fila della vita di Semir e Paul non solo sul lavoro ma anche in quella personale. Cosa ne sarà di loro e come si chiuderà la stagione che in quest’ultimo mese abbiamo visto su Rai2 in prima serata? Le risposte arriveranno solo la prossima settimana quando, nel prime time del martedì, avremo a che fare con l’ultimo maxi episodio, quello che in Patria ha chiuso la stagione 46, la penultima andata in onda.

Cosa ne sarà di Semir e Paul a quel punto? La nota positiva che la serie è composta già da una stagione, la numero 47, e quindi significa che questi episodi non saranno gli ultimi, ma cosa succederà nel finale di Squadra Speciale Cobra 11?

Ancora una volta sarà Semir il protagonista quando, ad un passo dalla riconciliazione con la dottoressa Krüger, si ritroverà in un grande hotel trascinato via dal collega pronto ad aiutarlo a risolvere questa situazione personale. La Krüger, infatti, è invitata in un grande hotel per un’intervista con una giornalista poiché dopo le dimissioni è diventata prefetto della polizia di Colonia ma i due poliziotti noteranno degli strani operai pronti a nascondere quelle che sembrano armi.

Ecco il promo del finale dell’1 settembre di Squadra Speciale Cobra 11 24:

Sarà proprio Kim la vittima designata di un attacco in quell’hotel? Molto presto capiranno che è proprio così che andrà a finire perché Kim finirà per essere presa in ostaggio dagli strani operai, ma a che pro? Sembra che questi falsi lavoratori siano lì per derubare la cassaforte dell’albergo situata nell’ufficio del direttore e toccherà proprio a Semir e Paul trovare la soluzione a questo caso, ma a quale prezzo?

Prima del finale, però, l’appuntamento con Squadra Speciale Cobra 11 24 è fissato per oggi con un nuovo doppio episodio prima del maxi evento di martedì prossimo.