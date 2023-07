Nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso 12 su Rai2: in prima visione assoluta, stasera 12 luglio va in onda un episodio inedito della stagione, seguito da una replica dell’undicesima stagione. La serie è ambientata nella meravigliosa e paradisiaca isola caraibica di Saint Marie.

Nuove avventure attendono l’attore Ralf Little nei panni dell’ispettore Neville Parker, inviato dalla polizia inglese sull’isola. In questa stagione tra le onde del mare turchino e le dune di sabbia, la nostra squadra di investigatori è messa alla prova dalla risoluzione di casi via via sempre più complessi.

Nell’episodio 12×04 dal titolo Nozze con delitto:

L’ispettore Neville Parker e la sua squadra devono indagare sul delitto di un commerciante di aragoste sull’isola di St. Barnabas, che è stato accoltellato durante il ricevimento di nozze di sua figlia Monique. La prima persona ad essere sospettata è Odette, la moglie della vittima, che si è allontanata dall’isola da ben quindici anni ed è ritornata proprio in occasione del matrimonio.

A seguire un episodio in replica dell’undicesima stagione dal titolo Una scelta difficile. Il complicato caso che ha visto coinvolta anche la polizia jamaicana in cui Florence ha accettato di lavorare sotto copertura, viene brillantemente risolto. Ma dopo aver contribuito con grande capacità e coraggio alla soluzione del caso, un’altra ardua prova aspetta sia Neville che Florence. Infatti, quest’ultima sembra decisa a lasciare per sempre l’isola.

Nel cast di Delitti in Paradiso 12: Don Warrington nel ruolo del commissario Selwyn Patterson; Élizabeth Bourgine è Catherine Bordey; Ralf Little è il detective Neville Parker; Tahj Miles è l’agente Marlon Pryce; Shantol Jackson è il sergente Naomi Thomas; e Ginny Holder nei panni dell’agente Darlene Curtis.

L’appuntamento con Delitti in Paradiso 12 è per stasera su Rai2 dalle 21:25.

