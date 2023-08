Si conclude Professor T 2 su Rai2, nuova stagione della serie, versione britannica dell’omonimo belga. Protagonista è il bizzarri ed eccentrico professor Jasper Tempest (interpretato da Ben Miller), geniale criminologo dell’Università di Cambridge. Gli ultimi due episodi sono in onda su Rai2 da venerdì 11 agosto.

Dotato di un grande intuito, Jasper Tempest assiste la Polizia locale nella risoluzione dei crimini più intricati. Dovendo, però, allo stesso tempo fare i conti con il disturbo ossessivo compulsivo di cui soffre. A questo si aggiunge la presenza ingombrante della dispotica madre Adelaide.

Si comincia con l‘episodio 2×05 dal titolo Il processo, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il professor Tempest decide di portare in aula, come oggetto di studio per i suoi studenti universitari, il processo di Sean Hallett, un uomo accusato di omicidio. Nonostante non abbia collaborato con la polizia al caso, non credendo nella colpevolezza dell’uomo, chiede a Lisa di consultare in segreto gli atti d’indagine. Lisa farà quanto richiesto ma nel gruppo investigativo si creeranno malumori e contrarietà. Nel frattempo, Jasper trova finalmente il coraggio di dire alla sua tirannica madre il trauma che ha vissuto da bambino e il motivo per cui le porta rancore.

A seguire, l’episodio 2×06 intitolato Il canto del cigno, che è il finale di stagione:

Danny Stevens, un agente sotto copertura, viene trovato morto in un locale notturno. Si sospetta che sia stato ucciso da una ragazza che lavorava nel locale o da un trafficante di droga. In realtà è stato ucciso dalla moglie. Le indagini continuano perché sembra che un poliziotto sia in accordo con il trafficante. Anche la condotta di Winters appare piuttosto sospetta.

Nel cast di Professor T troviamo: Ben Miller nel ruolo del Professor Jasper Tempest; Emma Naomi è Lisa Donckers; Barney White è Dan Winters; Andy Gathergood è l’ispettore Paul Rabbit; Sarah Woodward è Ingrid Snares; Juliet Aubrey è l’ispettore capo Christina Brand; Frances de la Tour è Adelaide Tempest. New entry di stagione, Juliet Stevenson nei panni della dottoressa Helena Goldberg.

La terza stagione di Professor T ci sarà: le riprese dei nuovi episodi si sono concluse qualche settimana fa a Cambridge. A confermarlo è il protagonista della serie, Ben Miller, che ha condiviso la notizia su Twitter. La messa in onda è prevista per il 2024.

And that's a wrap on series 3 of Professor T…🔍#ProfessorT pic.twitter.com/3yUWkPAdyu — Ben Miller (@ActualBenMiller) July 19, 2023

Professor T 2 vi dà appuntamento a stasera su Rai2, dalle 21:20.

