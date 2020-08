Squadra Speciale Cobra 11 24 verso il finale dopo un doppio appuntamento il 25 e 26 agosto: le anticipazioni degli ultimi episodi

Squadra Speciale Cobra 11 24 torna finalmente in onda con un doppio appuntamento questa settimana dopo la frenata di quella scorsa. La coppia formata da Semir e Paul si avvia verso il finale di stagione che, come già annunciato, andrà in onda l’1 settembre con un episodio xxl che chiuderà di fatto quella che in Patria è stata la stagione numero 46 andata in onda fino alla fine del 2019. Cosa succederà a quel punto ai due protagonisti e come si chiuderà questa rocambolesca stagione che li ha “colpiti” molto da vicino?

Le prime risposte a queste domande potrebbero arrivare già negli episodi in onda oggi, 25 agosto, e domani, 26, in cui Semir e Paul saranno ancora protagonisti. In particolare, ad andare in onda questa sera, a partire dalle 21.15, saranno gli episodi dal titolo “Corse clandestine” e “Libertà vigilata” in cui, durante una corsa clandestina in autostrada, avviene un grave incidente che chiama a lavoro Semir e Paul che riescono ad arrestare uno dei guidatori ma tutto cambia quando vengono commessi degli attentati contro l’altro pilota. Al centro dell’indagine finisce un paramedico, sarà lui il colpevole?

Ecco il promo del primo episodio:

A seguire, nel secondo episodio della serata, la baby-sitter del figlio di Susanne, Friedrich, viene presa di mira e così Semir e Paul seguono le tracce dei presunti delinquenti cominciando dal suo ex ragazzo, Tommy Gernhardt, che è stato appena rilasciato dal carcere ed è in libertà condizionale. Il padre forse sta cercando così un contatto con suo figlio, che Susanne gli ha finora negato, ma è davvero questo che si nasconde dietro la risoluzione del caso?

Squadra Speciale Cobra 11 24 torna la settimana prossima, l’1 settembre, con il gran finale in cui sembra che Semir e la dottoressa Krüger siano ad un passo dalla riconciliazione dopo la violenta lite ma quando lei viene invitata in un grande hotel per un’intervista con una giornalista, Paul porta Semir nello stesso albergo ma tutto cambia quando nella sala i due poliziotti vedono operai sospetti che sembrano nascondere delle armi. Come andrà a finire questo doppio episodio?