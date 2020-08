Enola Holmes, ecco il trailer italiano del film Netflix con Millie Bobby Brown

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Enola Holmes, il nuovo film in arrivo a partire dal 23 settembre 2020. Il filmato introduce Millie Bobby Brown (che presta il volto a Eleven nella serie televisiva Stranger Things) nei panni della protagonista.

Confermata anche la trama ufficiale. La protagonista del lungometraggio, come anticipato dallo stesso titolo, sarà Enola Holmes, l’arguta sorella di Sherlock e Mycroft. La ragazzina vive felice insieme alla madre, fino a quando – un giorno apparentemente normale – la donna scompare. Enola decide di contattare Sherlock e Mycroft per risolvere il mistero. I fratelli maggiori cercheranno di trasformarla in una vera lady, ma la protagonista – con un carattere di certo particolare – sfugge al loro controllo e inizia un viaggio per riportare a casa la madre. Durante questo percorso incontra Lord, un altro teenager fuggitivo.

Henry Cavill (Sherlock Holmes) e Sam Claflin (Mycroft Holmes).

Il film – pensato per il pubblico più giovane – è ispirato al libro The Case of the Missing Marquess: An Enola Holmes Mystery, il primo libro della saga per ragazzi di Nancy Springer. L’autrice decise di creare una nuova storia prendendo in prestito alcuni personaggi e l’ambientazione da Sherlock Holmes, i racconti scritti da Sir Arthur Conan Doyle.

Enola Holmes è stato diretto da Harry Bradbeer (conosciuto per aver lavorato ad alcuni episodi di Fleabag) e scritto da Jack Thorne (l’ideatore dello show His Dark Materials). Millie Bobby Brown, conosciuta per la sua performance in Stranger Things, presta il volto alla protagonista. Gli altri membri del cast sono Henry Cavill (nei panni di Sherlock Holmes), Sam Claflin (Mycroft Holmes), Helena Bonam Carter (la madre di Enola) e Louis Partridge (Lord).

Millie Bobby Brown è Enola Holmes.

Il lungometraggio arriverà su Netflix a partire dal prossimo 23 settembre, come anticipato nel precedente teaser trailer.