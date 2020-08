Come Sorelle 2 ci sarà? Il finale oggi su Canale5 in attesa di risposte sul seguito

Come Sorelle 2 ci sarà oppure no? Al momento sembra proprio che il capitolo della vita di Ipek e le sue “sorelle” sia ormai chiuso ma i fan ci sperano ancora. In effetti la serie è andata in onda in Patria proprio fino alla fine del 2019 e quindi non è poi passato poi tanto per capire quale sarà il suo destino anche se tutto sembra remare contro un rinnovo che, a questo punto, doveva essere almeno accennato o discusso. In Turchia i lavori sono ripresi e sui set si lavora a tutta forza con le nuove serie, forse per Come Sorelle 2 ormai il dado è tratto?

Qualche risposta potrebbe arrivare dal finale della prima, e al momento unica stagione, in onda proprio oggi, 26 agosto, su Canale5. Le sorelle si sono ritrovate nella stessa casa e sotto lo stesso tetto della madre, Cahide che sta tentando in tutti i modi di tenere a bada il cognato. Cemal vuole sposarla a tutti i costi e con quello che è successo a Tekin prova a tenere tutte sotto controllo ma loro sono pronte a partire per la Grecia ed essere finalmente felici, ma ci riusciranno davvero? Lasceranno i loro amori alle spalle per scappare via?

L’appuntamento è fissato per oggi, 26 agosto, con l’ultima puntata di Come Sorelle in cui, dopo essere stato fermato da Kenan, Cemal è più che sicuro che le ragazze sanno che è stata Cahide a introdursi in casa sua e che è stato lui a ordinare l’incendio alla tenuta. A quel punto gli rivela la sua vera natura e il suo scopo: sposare Cahide e costringerle a vivere secondo le sue regole. Si trasferisce a casa loro, rendendo la loro vita un inferno.

Ecco il promo originale della puntata di oggi di Come Sorelle:

Dopo l’ennesima mancanza di rispetto, Ufuk decide di consegnare a Kenan tutte le prove che aveva occultato ventiquattro anni fa per far sì che Cemal non venisse accusato dell’omicidio del fratello Mehmet. Ipek, Deren, Cilem, Azra e Cahide non si arrendono. Leyla gli procura dei passaporti falsi per andare in Grecia. Fingono allora di arrendersi al volere di Cemal e di acconsentire alle nozze tra lo zio e la madre. La sera prestabilita però, il cerimoniere non si presenta e le ragazze riescono ad ingannare lo zio e a raggiungere il porto. Poi sopraffatte dal senso di colpa, decidono di costituirsi. Come finirà a quel punto?