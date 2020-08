Come Sorelle verso il finale tra rivelazioni e scontri: anticipazioni ultime puntate del 21 e 26 agosto

È arrivato il momento di avviarci verso il gran finale di Come Sorelle. La serie turca in onda nel prime time di Canale5 sta per volgere al termine e in pochi giorni i fan potranno godersi le ultime due puntate tra rivelazioni e scontri. Cahide ha accettato di sposare Cemal per vedere salve le sue figlie dopo che lui ha fatto arrivare una segnalazione alla polizia sull’auto del marito di Ipek. Quest’ultima, invece, si è trovata costretta a rivelare tutto a Sinan per via di Deren che, un po’ brilla, ha parlato della questione al falò proprio in presenza del giovane. Quale sarà la sua reazione adesso?

Come Sorelle si avvia verso il finale partendo proprio da qua ovvero dal possibile matrimonio tra Cahide e Cemal e la reazione di Sinan alle rivelazioni sulla morte di Tekin. Nel primo caso tutto andrà a rotoli e anche nel secondo quello che succederà potrà sorprenderci. Nella penultima puntata in onda oggi, 21 agosto, dopo aver scoperto il piano di fuga di Cahide, Cemal con una soffiata anonima rivela alla polizia la posizione dell’auto di Tekin Malik. In questo modo Cahide ha solo due opzioni: o lo sposa o lui denuncerà le figlie alla polizia. C’è però una terza opzione, ovvero la sua morte.

Intanto Sinan ha scoperto la verità sulla morte del padre, e Ipek, Deren e Azra si sentono ormai spacciate quando la polizia gli riferisce di aver trovato l’auto di Tekin Malik. Convinta che sia stato Sinan, Ipek decide di affrontarlo, ma durante la discussione lui le dichiara il suo amore. Cemal, mentre sta sposare Cahide, trova la pistola nella sua borsa e capisce le sue intenzioni e quando lei se ne rende conto lo colpisce e fugge via ma non va molto lontano.

Ecco il promo originale della penultima puntata di Come Sorelle:

Nel finale di Come Sorelle in onda mercoledì 26 agosto, dopo essere stato fermato da Kenan, Cemal è sicuro che le ragazze sanno che è stata Cahide a introdursi in casa sua e che è stato lui a ordinare l’incendio alla tenuta e così rivela la sua vera natura con lo scopo di sposare la donna trasferendosi a casa loro. Dopo l’ennesima mancanza di rispetto, Ufuk decide di consegnare a Kenan tutte le prove che aveva occultato ventiquattro anni fa per far sì che Cemal non venisse accusato dell’omicidio del fratello Mehmet. Ipek, Deren, Cilem, Azra e Cahide non si arrendono e si preparano a scappare in Grecia, dovranno farlo davvero?