Tutti gli ospiti di Vodafone Battiti Live il 24 agosto su Italia1, da Irama a Elodie

Gli ospiti di Vodafone Battiti Live sono pronti ad approdare su Italia1. Lo show dell’estate di Radionorba si è appena concluso con la tappa del 23 agosto, ma gli spettatori di Mediaset sono ancora in credito di due puntate e possono ora assistere alla quarta puntata dello spettacolo condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

La nuova edizione del programma, organizzata in un’estate anomala, si svolge in un’unica scenografia, quella del Castello Aragonese di Otranto. La show, però, si sviluppa in una location itinerante che tocca le città di Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste.

Il 2020 è anche l’anno delle località marittime, con Giovinazzo, Manfredonia, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo. Torna anche la partecipazione di Mariasole Pollio, con il pubblico che seguirà lo show dalla spiaggia.

Tra gli ospiti della quarta puntata, si contano Irama, Annalisa, Francesco Gabbani, The Kolors, Gigi D’Alessio, J-Ax, Clementino, Le Vibrazioni, Elodie, Takagi&Ketra, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Shade, Diodato, Mr Rain, Emma Muscat, Astol, Gaia, Ernia, Il Tre.

Lo show di Radionorba è stato il primo spettacolo itinerante a tornare sul palco, sebbene nel rispetto delle norme anti-Covid. Lo spettacolo si è svolto in una sola location e con varie esibizioni itineranti, così da limitare gli assembramenti e garantire la massima sicurezza agli spettatori e agli operatori.

La nuova puntata di Vodafone Battiti Live andrà in onda il 24 agosto su Italia1, a cominciare dalle 21,10. La puntata sarà visibile anche in streaming sul canale dedicato Mediaset Play. La serata vivrà anche sui canali social attraverso l’hashtag dedicato all’evento. La quarta è anche l’ultima puntata dello show che è tornato sul palco nonostante l’emergenza sanitaria. Un segnale, quello di Battiti Live, con il quale si dà una speranza ai lavoratori dello spettacolo, ancora fermi a causa del blocco degli eventi che non accenna ad avere una fine.