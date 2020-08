La frase offensiva di Briatore sulle donne e le mogli dei poveri è fake

Sta girando davvero tanto ancora oggi una frase sui social, all’apparenza pronunciata da Flavio Briatore. Una vera e propria fake news, ve lo dico da subito, in quanto l’imprenditore non ha mai offeso le donne, ed in particolare le mogli dei poveri, contrariamente a quanto emerge da un virgolettato che sta circolando sui social. Proviamo dunque ad esaminare questa nuova bufala, a quanto pare non nuova su Facebook secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere questa mattina.

La fake news sulla frase di Briatore contro le donne e le mogli dei poveri

Nello specifico, dopo la storia della bambola Annabelle da noi raccontata pochi giorni fa, c’è un’altra vicenda da analizzare con attenzione. Da un paio di giorni, anche sulla Home page del mio profilo Facebook, gira un meme che associa all’immagine di Flavio Briatore una frase altamente offensiva nei confronti delle donne. In particolare, il suo attacco sarebbe rivolto alle mogli dei poveri, a suo avviso riconoscibili in quanto “cesse“. Necessario riportarvi il termine esatto che è diventato virale, affinché si possa inquadrare meglio la situazione.

Ebbene, si tratta di una bufala. Ne ha parlato stamane Attualissimo, con un approfondimento utile per comprendere che in realtà Briatore non abbia mai rilasciato dichiarazioni del genere in passato. Eppure, sui social in tanti lo stanno accusando e in alcune circostanze offendendo, senza valutare più in profondità questa storia. In un contesto del genere, pertanto, diventa fondamentale evidenziare che il meme in questione sia in tutto e per tutto fake.

Già nel 2018, Flavio Briatore si vide costretto ad intervenire pubblicamente per smentire nel modo più assoluto la notizia. Il post in questione lo trovate ancora oggi su Facebook, a testimonianza del fatto che qui in Italia alcune bufale siano intramontabili. Prova ne è la frase inventata ed associata a Briatore sulle donne e nello specifico sulle mogli dei poveri.