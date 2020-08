Nuovo modulo per Amazon Echo Flex: arriva l’orologio intelligente

Ricorderete tutti l’Amazon Echo Flex, ovvero il più piccolo speaker intelligente della linea Echo equipaggiato con Amazon Alexa. L’apparecchio, che già vantava all’attivo un paio di moduli interessanti, si è arricchito con un altro accessorio, vale a dire il nuovo orologio intelligente ‘Made for Amazon per Echo Flex’. Si tratta di un orologio digitale vero e proprio capace di mostrare l’ora in maniera permanente e dotato di un sensore di luminosità che gli consente di adattarsi al meglio alle condizioni della stanza in cui viene installato. Il collegamento con Amazon Echo Flex avviene in maniera molto fluida: basta agganciare l’accessorio allo speaker intelligente affinché Alexa lo rilevi in automatico.

Il compito dell’accessorio, oltre a quello di mostrare l’ora, consiste anche nell’impostazione di fino a 20 timer diversi. Non dovrete più temere per le batterie del vostro orologio, dal momento che l’accessorio in questione si ricarica direttamente tramite la porta USB di Amazon Echo Flex. Qualcuno potrebbe pensare che non si tratti di un modulo poi così indispensabile, ma in realtà, a seconda degli usi che se ne intende fare, potreste trarre grossi vantaggi dal nuovo orologio intelligente Made for Amazon per Echo Flex, che si comporta al pari di una radiosveglia vecchio stampo (per ascoltare la radio, in effetti, basterà chiedere ad Alexa, che si occuperà di avviare la riproduzione della vostra emittente preferita in men che non si dica, sempre che sia collegata ad Internet).

Probabilmente non sarà l’accessorio dei sogni per alcuni di voi, ma attenti a non sottovalutare l’utilità del nuovo orologio intelligente Made for Amazon per Echo Flex, che potrete abbinare al vostro Amazon Echo Flex in qualsiasi occasione, così da non perdere mai di vista l’ora e da non preoccuparvi mai di sostituire la batteria (un beneficio non di poco conto a nostro avviso, forse il più rilevante).