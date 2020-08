Ufficiale il singolo delle Blackpink con Selena Gomez: tutti i dettagli sulla collaborazione

Il singolo delle Blackpink con Selena Gomez è ufficiale. Sembrava essere solo una voce priva di fondamento ma la collaborazione tra le Blackpink e Selena Gomez è stata confermata in via definitiva.

Cosa sappiamo sulla canzone? Il feat tra le Blackpink e Selena Gomez arriverà entro la fine del mese di agosto. La data di uscita stabilita per la nuova canzone è quella del 28 agosto.

Il titolo del brano è ancora top secret: non è stata comunicato e non è noto al momento. Si tratta del nuovo singolo delle Blackpink che hanno scelto la collega americana Selena Gomez per lanciare il loro disco di inediti.

Il brano arriva dopo la pubblicazione di How You Like That, della band sudcoreana, che ha ottenuto ampi consensi in tutto il mondo.

La canzone sarà disponibile negli store digitali dal prossimo 28 agosto 2020 alle ore 18.00, anticipazione dei contenuti dell’album The Album, delle Blackpink in uscita il 2 novembre. Per il gruppo tutto al femminile si tratta del primo album di inediti in studio e arriva dopo il successo globale dei primi singoli estratti.

A confermare la collaborazione delle Blackpink con Selena Gomez sono state le dirette interessante. Selena Gomez ha ufficializzato il lavoro sui social, dicendosi su Twitter molto emozionata ed onorata di poter annunciare la collaborazione.

“Sono molto emozionata di annunciare che io e le BlackPink abbiamo lavorato ad una nuova canzone in uscita il 28 agosto!”, ha scritto l’artista senza svelare alcun dettaglio a proprio del titolo del brano né del suo contenuto. Per tutti i dettagli sul brano, i fan dovranno attendere ancora e per ascoltarla bisognerà aspettare gli ultimi giorni del mese.

Il brano, dal titolo non annunciato, è già in pre-order negli store digitali.