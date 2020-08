Mascherina all’aperto per tutti dopo Ferragosto? Primi obblighi per regioni

Sarà presto necessario indossare la mascherina all’aperto sempre e in tutta Italia? La possibilità è concreta vista la curva dei nuovi positivi purtroppo in aumento da nord a sud della nostra penisola. Si potrebbe ritornare all’obbligo di indossare la misura di protezione in qualsiasi luogo ci si trovi, anche in piazze e strade e non solo in caso di assembramenti.

Sembra chiaro oramai che il Governo stia monitorando costantemente la situazione in questa prima parte di agosto in cui gli spostamenti per vacanze anche al di fuori del nostro paese stanno facendo di nuovo aumentare i casi di positività a Covid-19. Sembra assodato che si attenderanno i dati di Ferragosto, dunque del prossimo 15 agosto, per capire se si dovrà tornare alla mascherina all’aperto in tutte le regioni.

Rispetto alla situazione nazionale ancora non ben definita, c’è da dire che l’obbligo della mascherina all’aperto è già realtà in alcune zone d’Italia ben specifiche. I cittadini di alcune località della Toscana e del litorale laziale sono da poco chiamati ad indossare sempre il dispositivo di protezione. Allo stesso modo, l’obbligo è attivo in Campania in quella che è stata ribattezzata come la nuovo mini-zona rossa di Sant’Antonio Abate e ancora in Puglia a Cerignola.

I dati di Ferragosto già menzionanti saranno fondamentali anche per capire quando l’impatto della curva dei nuovi positivi inciderà sul nostro sistema sanitario in termini di ricoveri nei reparti specializzati al Covid-19 e soprattutto in terapia intensiva. Il ritorno alla misura della mascherina all’aperto obbligatoria ha naturalmente anche lo scopo di non saturare di nuovo le corsie degli ospedali appunto ancor prima del momento ritenuto più critico dell’autunno. Insomma, eventuali nuove direttive nazionali dalla viva voce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbero arrivare nel corso della prossima settimana, dunque a partire da lunedì 17 agosto: non ci resta che attendere l’evoluzione della situazione.