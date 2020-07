Il compleanno di Mick Jagger in Toscana con gli auguri di Vasco Rossi

Oggi è il compleanno di Mick Jagger: il leader dei Rolling Stones festeggia con un party in Italia, in Toscana per l’esattezza, dove si trova ormai da qualche settimana.

Mick Jagger compie oggi 77 anni, sotto il sole della Toscana, che ha raggiunto per trascorrere l’estate ai tempi del Covid-19 e dove rimarrà almeno fino alla fine del prossimo mese. Si vocifera un soggiorno più lungo per il frontman dei Rolling Stones: Mick Jagger potrebbe rimanere in Italia per il resto dell’anno e incidere proprio nel nostro Paese nbuona parte del prossimo disco di inediti del gruppo.

Le 77 candeline, Mick Jagger le spegne stasera in Italia ma in Toscana non è ancora stato intravisto in via ufficiale. C’è chi racconta di averlo intercettato nei giorni scorsi ma mancano documentazioni fotografiche dei primi passi mossi da Jagger sulla terra ferma italiana.

Intanto, oggi da tutto il mondo riceve una pioggia di auguri e anche Vasco Rossi si è scomodato in un post sui social. Su Instagram, il Blasco ha lasciato un pensiero al suo “supereroe”, e scrive il suo personale messaggio di auguri per un grande artista in grado di giocare con tutto, un leader carismatico che a 77 anni non vede l’ora di tornare sul palco.

“Il mio supereroe è Mick Jagger, chiaro! L’unico che sa giocare con tutto… il sesso, la gente, la sua voce… il suo corpo… Buon 77-esimo!!!!”.

Il rocker di Zocca festeggia così il compleanno numero 77 di Mick Jagger, la leggenda del rock mondiale che questa sera festeggerà in quel di Castagneto Carducci, ospite della famiglia della Gherardesca, nella villa di famiglia dove trascorrerà sicuramente anche le prossime settimane (e forse molto più tempo).

“Mick è innamorato di questa regione e di Castagneto Carducci in particolare. E, dopo le polemiche con il presidente Donald Trump, ha deciso di cambiare aria”, aveva rivelato una fonte molto vicina all’artista negli scorsi giorni, anticipando che il soggiorno di Jagger è destinato a non chiudersi con il suo compleanno.