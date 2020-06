Mick Jagger in Toscana per i suoi 77 anni: tutti i dettagli sul lungo soggiorno in Italia

Mick Jagger in Toscana: l’indiscrezione che circola da qualche settimana viene confermata da L’Arno-Il Giornale che provvede a fornire tutti i dettagli sul soggiorno del frontman dei Rolling Stones in Italia.

La meta di Mick Jagger in Toscana è Bolgheri. Sarà ospite in una villa della tenuta Ornellaia di proprietà della famiglia Della Gherardesca. Trascorrerà un periodo piuttosto lungo nella frazione di Castagneto Carducci.

Secondo la stessa indiscrezione, Mick Jagger dovrebbe arrivare in Italia nel mese di luglio, per festeggiare nella penisola il suo compleanno.

Jagger spegnerà 77 candeline il giorno 26 del prossimo mese e potrebbero essere proprio le bellezze del tricolore a fare da scenario alla sua festa. In Toscana dovrebbe poi trascorrere i successivi 4 mesi per far ritorno in America tra i mesi di novembre e dicembre. Non è escluso che durante il suo soggiorno in Italia, l’artista decida di improvvisarsi turista per lasciare la regione Toscana all’esplorazione di altri luoghi celebri italiani.

Potrebbe quindi decidere per qualche escursione nelle città d’arte, andare a visitare la vicina Roma e il Vaticano, oppure optare per il relax di zone di mare o di montagna.

Quel che è noto al momento – ma, lo ripetiamo, si tratta ancora di indiscrezioni non confermate – è che Mick Jagger ha deciso di trascorrere il post lockdown tra le bellezze della Toscana e chissà che non decida di girovagare per Firenze in visita, magari, agli Uffizi!

Il frontman dei Rolling Stone dovrebbe rimanere in Italia fino alla fine dell’anno – o poco meno – e trarre ispirazione per i prossimi lavori discografici per poi concretizzarli in studio di registrazione in America in vista dei nuovi progetti dei Rolling Stones.

Non è escluso, in realtà, però, che il periodo di Mick Jagger in Italia sia semplicemente legato alla volontà di concedersi un momento di riposo assoluto nella tranquillità silenziosa della bella Toscana.