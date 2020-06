Laura Pausini e Tiziano Ferro presto insieme? L’indizio in un “momento da ricordare”

Laura Pausini e Tiziano Ferro presto insieme? Una collaborazione, un feat, un brano congiunto oppure nulla di tutto questo.

Per i due artisti all’orizzonte ci potrebbe essere un duetto, forse su un singolo che l’uno o l’altra potrebbe scegliere di rilasciare dai rispettivi album. Forse invece si potrebbe trattare di un progetto nuovo per entrambi, completamente inedito.

Gli indizi in rete sono ancora pochissimi e provengono da Laura Pausini che in una storia su Instagram inserisce la sigla TZN, Tiziano.

“Volevo solo immortalare questo momento”, scrive Laura Pausini. “Magari non lo so ma potrebbe essere un momento da ricordare”, continua.

Non ci sono certezze da parte dell’artista. Non solo al pubblico non è noto il progetto che potrebbe unirli ma anche a lei stessa non sembra essere chiara l’effettiva fattibilità di quella che, al momento, potrebbe essere solo un’idea.

Sicuramente non ha a che fare con il concerto benefico contro la violenza sulle donne. Probabilmente Laura Pausini avrebbe scelto Tiziano Ferro come artista uomo da portare con sé sul palco, bisogna però ricordare che l’evento è stato posticipato di un anno. Potrebbe, dunque, essere troppo presto per parlarne già ai fan.

C’è da aggiungere, però, che Laura Pausini non ha spoilerato alcuna notizia ai suoi seguaci. L’immagine e il selfie per il “momento da ricordare” potrebbero quindi essere attinenti alla proposta che l’artista potrebbe aver appena fatto arrivare al collega Tiziano Ferro.

L’incertezza potrebbe dipendere dalla risposta, non ancora giunta, da parte di Tiziano che non è detto accetti di rendersi disponibile per ‘evento Una Nessuna Centomila atteso a Campovolo il 26 giugno 2021.

Va inoltre presa in considerazione l’ipotesi che non sia questo il motivo delle parole di Laura Pausini e potremmo essere completamente fuori strada.

Per il momento non ci resta che attendere ulteriori dettagli da parte degli stessi artisti, che non tarderanno a raggiungere i social qualora il progetto congiunto – qualunque esso sia – dovesse effettivamente concretizzarsi.