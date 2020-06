Stracciano tutti i OnePlus 8: Android 11 già disponibile in beta

Da che i OnePlus 8 hanno debuttato sul mercato è passato pochissimo tempo, che evidentemente è bastato affinché la nuova gamma ricevesse la developer preview di Android 11, la prossima major-release dell’OS mobile di Big G. Come riportato dal forum ufficiale di casa OnePlus, nonostante la prima beta del nuovo sistema operativo abbia circa 24 ore di vita, i proprietari dei OnePlus 8 possono già procedere al download, testando in grande anticipo tutte le novità incluse. Va precisato che lo sviluppo di Android 11 per i top di gamma cinese è ancora in fase embrionale, e che è consigliata l’installazione della prima beta soltanto ai developers, o comunque a quegli utenti che nel tempo hanno maturato una certa esperienza nel flash delle ROM.

Vogliamo, inoltre, puntualizzare che l’installazione del firmware implicherà la cancellazione di tutti i dati presenti a bordo, di cui è raccomandato un backup preventivo (a meno che non decidiate di poterne fare a meno per vostri motivi personali). Sono già diversi i problemi che la stessa OnePlus ha già provveduto a segnalare, tra cui lo sblocco facciale non disponibile, il mancato funzionamento del comando ‘Ok Google’ per l’assistente dedicato (oltre che quello delle videochiamate), la poca accuratezza di alcuni elementi dell’interfaccia, i problemi generali di stabilità del sistema operativo e le anomalie in cui si potrebbe incorrere con talune applicazioni, che non sempre funzionano come da aspettative dell’utente.

In ogni caso, sul forum di OnePlus troverete anche i link ai firmware e la guida con tutte le istruzioni necessarie per effettuare il downgrade ad Android 10, qualora lo riteneste ad un certo punto necessario. Per tutto il resto vi diamo appuntamento alla prossima puntata, quando saranno ancora più chiari i limiti ed i punti di forza della prima developer preview di Android 11 per i OnePlus 8. Il box dei commenti, lo ricordiamo, sono sempre a vostra disposizione.