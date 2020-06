Nasce PiuVenduti.it, la soluzione per vendere online si fa semplice

Vendere online resta un’impresa non facile per molti. Una soluzione a disposizione dei venditori per la promozione sul web nasce con la piattaforma Piùvenduti.it che la nostra redazione ha esaminato per individuarne i punti di forza in questi tempi.

Perché nasce PiùVenduti.it e con quale scopo

Oggi, un po’ per effetti dovuti al COVID-19, un po’ per l’evoluzione digitale, ci troviamo di fronte ad una popolazione sempre più connessa e propensa ad acquistare online. Dati statistici dimostrano che nell’ultimo anno, un italiano su due (almeno una volta a settimana) si dedica alla compravendita di un prodotto sul web, sia tramite smartphone che attraverso dispositivi di largo consumo come tablet o portatili.

Sempre più aziende hanno puntato alla soluzione degli store online ideali per lo shopping virtuale. Da questa necessità è nato Piùvenduti. La piattaforma promuove e valorizza i prodotti ed i servizi di tutte quelle piccole e medie aziende che sono state costrette anche a chiudere l’attività e hanno bisogno di rilanciare a 360 gradi il proprio negozio.

Cosa si può vendere su PiùVenduti

Piùvenduti è un marketplace, ovvero un centro commerciale virtuale dove si possono acquistare diversi prodotti italiani, tutti suddivisi in base alla propria categoria merceologica. Si potrà scegliere tra moda e accessori, hi-tech, home e design, intrattenimento, bellezza e cura della persona, food e beverage e infine viaggi.

Un mercato virtuale rivolto a tutte quelle piccole e medie imprese italiane che hanno voglia di crescere, promuovendo e valorizzando i propri prodotti attraverso una vetrina online. Il supporto avviene attraverso l’analisi dei prodotti con delle schede attività dettagliate e recensite, create su misura da professionisti del settore. La strategia contribuisce alla visibilità del venditore che non dovrà pensare ad ulteriori costi di vendita e di consegna.

Qual è il servizio fornito ai venditori

Il progetto ideato da Piùvenduti è semplice e facile da spiegare in pochi passi. Partiamo dal primo che riguarda la creazione di un portale web dove vengono evidenziate le categorie dei prodotti più cliccati su internet e fornite tutte le caratteristiche principali e le recensioni degli articoli proposti, in modo da consolidare e ottimizzare il pubblico di riferimento. Per rafforzare e promuovere una maggiore visibilità si creano, in seguito, dei canali social ed un ufficio stampa dedicati alla promozione di vendita.

Piùvenduti.it nasce con l’intento di aiutare tutte quelle piccole realtà che non hanno la potenza di realizzare un’attività digitale, mettendo a disposizione un catalogo virtuale e creando un vero e proprio showroom digitale. Cosa fornisce questa piattaforma? Oltre alla vetrina online dei prodotti che si vogliono mettere in mostra, Piùvenduti offre la possibilità concreta di ridurre i costi di gestione, aumentando la potenziale clientela che il web offre anche se distanti materialmente. L’idea di PiuVenduti.It è quella di sostenere le piccole imprese a lanciarsi verso una nuova rete commerciale virtuale, senza particolari rischi di investimento e, con un semplice sistema di gestione incassi e pagamenti, permettersi una nuova e potenziale attività digitale.