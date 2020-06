Miglior smartwatch per Samsung da acquistare nel 2020

Tra i migliori smartphone in commercio ci sono ovviamente i device Samsung: l’azienda coreana mette a disposizione un vasto assortimento di telefoni economici, cellulari di fascia media e dispositivi esclusivi top di gamma. Si tratta di apparecchi Android, quindi compatibili con tantissimi modelli di wearable, tuttavia è possibile trovare delle combinazioni perfette per sfruttare al meglio le funzionalità dello smartphone. Vediamo quali sono i migliori smartwatch per Samsung da acquistare nel 2020.

Smartwatch per Samsung: cosa considerare

Quando si vuole comprare uno smartwatch per un telefono Samsung è importante considerare alcuni aspetti. Innanzitutto è opportuno garantire una connettività adeguata, quindi in base al modello di smartphone bisogna controllare la presenza del Bluetooth 4.2 o della versione 5.0, quest’ultima più precisa per garantire un collegamento stabile e con una copertura maggiore. Allo stesso tempo è necessario verificare il software del wearable, poiché alcuni dispositivi non funzionano con tutti i cellulari sul mercato.

Inoltre è indispensabile valutare se l’orologio smart possiede o meno la tecnologia NFC, in questo modo è possibile usare l’indossabile per i pagamenti contactless, collegando il device con il wallet digitale Samsung Pay. Dopodiché bisogna dare un’occhiata ad altre caratteristiche e funzionalità, tra cui la qualità del display, la configurazione delle notifiche, i comandi vocali e la possibilità di controllare la fotocamera dallo smartwatch. Non da meno è il design e il rapporto qualità-prezzo, le prestazioni hardware e l’autonomia.

I migliori modelli di smartwatch compatibili con smartphone Samsung

Naturalmente i migliori smartwatch per Samsung sono i wearable dell’azienda coreana, come i modelli Galaxy Watch, Gear, Fit e Watch Active. Questi fitness tracker consentono di sfruttare al massimo le prestazioni dei telefoni Samsung, sono compatibili con tutte le principali funzionalità e risultato perfettamente ottimizzati, grazie alla presenza del sistema operativo Tizen OS sviluppato per assicurare una sincronizzazione impeccabile. Allo stesso tempo esistono anche altri sportwatch che funzionano altrettanto bene, perciò ecco alcuni abbinamenti con i principali modelli di smartphone Samsung.

Smartwatch per Samsung A70

Il Samsung Galaxy A70 è uscito a gennaio del 2019, si tratta di un telefono Dual SIM di fascia medio/alta con processore octa-core, display da 6,7 pollici e tripla fotocamera posteriore, in grado di funzionare con tutti gli indossabili Samsung delle serie Gear, Galaxy Watch e Fit.

Galaxy Watch

Uno smartwatch per Samsung A70 è il Galaxy Watch, un dispositivo proposto con cassa in metallo nelle versioni da 42 e da 46 mm, con colori grigio, rosa oro e nero. Questo device presenta un design simile a un normale orologio da polso, con uno stile elegante e raffinato, cinturino in silicone intercambiabile e quadrante rotondo con doppi pulsanti laterali per la gestione del menu e l’accensione. All’interno c’è un efficiente processore dual-core a 1,15 GHz, con 4 GB di memoria e autonomia di alcuni giorni grazie alla batteria agli ioni di litio da 470 mAh.

Il Galaxy Watch ha la connettività Bluetooth 5.0, la tecnologia NFC per supportare i pagamenti contactless con Samsung Pay, il GPS integrato e la localizzazione GLONASS. Il display è un AMOLED da 1,39 pollici, con rivestimento resistente all’acqua fino a 5 ATM, con regolazione della luminosità e 39 programmi per gli allenamenti. È possibile monitorare la salute attraverso l’app Samsung Health, con analisi della frequenza cardiaca e del sonno, conteggio dei passi e delle calorie, oltre ai suggerimenti per lo sport e all’indicatore del livello di stress.

Smartwatch per Samsung A50

Proposto sul mercato nel 2019, il Samsung Galaxy A50 è uno smartphone di fascia media con display super AMOLED da 6,4 pollici, registrazione video Full HD e tripla fotocamera, compatibile con la maggior parte dei migliori smartwatch Android in commercio.

Samsung Gear Sport

Un ottimo smartwatch per Samsung A50 è il modello Gear Sport, un orologio smart moderno e sportivo indicato per il tempo libero, il lavoro e l’attività fisica. Questo wearable di ultima generazione propone un bellissimo display super AMOLED da 1,2 pollici, con controlli touch e una sensibilità immediata ad alta precisione. Si possono visualizzare tutte le notifiche dallo smartphone, basta attivare la connettività Bluetooth per avere SMS, email, chiamate e messaggi social da WhatsApp e Facebook.

C’è una piccola fotocamera integrata, dei mini altoparlanti per ascoltare la musica, il GPS e il modulo Wi-Fi. Il Samsung Gear Sport è un dispositivo che consente di monitorare l’alimentazione e le calorie consumate, con tantissimi programmi utili per gli allenamenti, suggerimenti in tempo reale e il monitoraggio del battito cardiaco. La struttura è robusta e resistente all’acqua, in grado di supportare le immersioni fino a 5 ATM per usare lo sportwatch anche durante gli allenamenti in piscina.

Smartwatch per Samsung S9

Commercializzato a partire dal gennaio 2018, il Samsung Galaxy S9 è un ex top di gamma rimpiazzato dai modelli della serie S10, un telefono leggero e compatto con processore octa-core, memoria da 64 GB espandibile, display da 5,8 pollici e fotocamera singola.

Fitbit Versa 2

Uno dei wearable da abbinare come smartwatch per Samsung S9 è il Fitbit Versa 2, infatti questo indossabile ha la tecnologia NFC per i pagamenti contactless, quindi può supportare l’e-wallet Samsung Pay. Si tratta di un fitness tracker moderno e raffinato, con un grande quadrante digitale e l’assistente virtuale Amazon Alexa integrato, per gestire diverse funzioni e persino i dispositivi della smart home con la voce tramite il microfono integrato. È disponibile in varie colorazioni, con un peso contenuto e dimensioni compatte per un’ottima vestibilità.

Il Fitbit Versa 2 propone il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio del sonno, il pedometro e il conteggio delle calorie bruciate, con tantissime funzioni extra come il timer, il cronometro e le notifiche push dalle principali app dell’ecosistema Android. È possibile controllare a distanza la riproduzione di brani musicali, ad esempio dalle playlist di Deezer e Spotify, inoltre il display touch a un sistema di luminosità variabile, con rivestimento Corning Gorilla Glass 3 e certificazione IP68. Non mancano anche l’accelerometro, l’altimetro e la connessione Bluetooth 4.0, con autonomia di circa 6 giorni.

Smartwatch per Samsung S8

Lo smartphone Galaxy S8 della Samsung è apparso sul mercato ad inizio 2017, allo stesso tempo viene ancora proposto come un ottimo telefono di fascia media. Il device è dotato di un piccolo display da 5,8 pollici, fotocamera da 12 MP con registrazione video 4K, Bluetooth 5.0 e tecnologia NFC con Samsung Pay.

Samsung Galaxy Watch Active

Per assicurare una sincronizzazione ottimale tra l’indossabile e il telefono, uno smartwatch per Samsung S8 adeguato è il modello Galaxy Watch Active. Elegante e raffinato, con quadrante rotondo in alluminio e opzioni in verde e argento, questo orologio smart è davvero completo e avanzato, con un processore dual-core a 1,15 GHz, 4 GB di memoria e 0,75 GB di RAM, con autonomia fino a 90 ore consecutive e sistema operativo Tizen OS 4.0. Da segnalare il bellissimo schermo AMOLED da 1,1 pollici, con risoluzione 360×360 pixel.

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch Active propone la tecnologia NFC, con supporto per i pagamenti contactless tramite Samsung Pay, con Connettività Bluetooth 4.2, modulo Wi-Fi, GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo. Questo dispositivo è decisamente leggero, con un peso di 25 grammi, offre e notifiche con la vibrazione, il monitoraggio del battito cardiaco, l’analisi della qualità del sonno e diversi funzioni per lo sport tramite l’app Samsung Health. Inoltre il Watch Active è in grado di fornire suggerimenti utili per gli allenamenti e la salute.

Smartwatch per Samsung A20

Il Galaxy A20 è uno smartphone abbastanza economico, leggero e compatto uscito nel 2019, equipaggiato con un display AMOLED da 6,4 pollici, un processore octa-core, doppia fotocamera posteriore e connettività Bluetooth 4.2, sprovvisto però della tecnologia NFC.

Samsung Galaxy Fit

Tra i migliori smartwatch compatibili con il Samsung A20 troviamo il Galaxy Fit, un dispositivo indossabile sportivo e leggero perfetto per gli allenamenti e l’attività sportiva. Simile a uno smartband, con display touch integrato nel cinturino regolabile in silicone, questo orologio smart viene offerto in nero e argento, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e numerose funzionalità di fitness tracker. Ad esempio è presente un sistema di tracciamento dei movimenti, con 90 programmi per lo sport da personalizzare attraverso l’app Samsung Health.

Si può monitorare la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, il numero dei passi, la distanza percorsa e conteggiare le calorie bruciate, con diversi consigli per la salute e il miglioramento delle prestazioni sportive. Il display AMOLED touchscreen da 0,95 pollici è ben illuminato, con rivestimento resistente all’acqua fino a 5 ATM e un peso di appena 23 grammi. Il Samsung Galaxy Fit mette a disposizione la connettività Bluetooth 5.0, le notifiche con vibrazione e una batteria da 120 mAh con autonomia fino a 11 giorni.

Smartwatch per Samsung J5

Lo smartphone Samsung Galaxy J5 è un telefono uscito nel 2015, disponibile ancora oggi a meno di 200 euro con processore quad-core e display super AMOLED da 5 pollici. Questo device è compatibile con tutti i wearable Samsung, come il Gear S2 e S3, il Fit e la serie dei Galaxy Watch.

Honor Band 5

Uno dei migliori smartwatch per Samsung J5 è senza dubbio l’Honor Band 5, lo smartband leggero e sportivo da portare sempre con sé. Questo dispositivo è un vero e proprio fitness tracker, perfettamente compatibile con questo telefono dell’azienda coreana, infatti è davvero facile da sincronizzare tramite la connettività Bluetooth integrata. In particolare funziona con tutti i device Android a partire dalla versione 4.4, inoltre può essere associato anche con iPhone da iOS 9.0 in poi.

Il wearable Honor Band 5 ha un display touch da 0,95 pollici integrato nel cinturino in gomma, è disponibile in blu, nero, rosa e verde, pesa appena 24 grammi ed è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità. Questo indossabile può monitorare la frequenza cardiaca in modo continuo tramite tecnologia Huawei TruSeen 3.5, controlla la qualità del sonno e il livello di ossigeno del sangue. Il bracciale smart offre diversi programmi per gli allenamenti, il GPS condiviso e le notifiche del telefono SMS e social.

Smartwatch per Samsung A40

Il Samsung A40 è uno smartphone di fascia medio/bassa, un dispositivo leggero e compatto che anticipa il nuovo Galaxy A41. Il display è di appena 5,9 pollici, con Android 9 Pie, funzione Dual SIM, doppia fotocamera, Bluetooth 5,0 e tecnologia NFC.

Umidigi Uwatch3

Dando per scontato di non spendere un valore superiore a quello del telefono per comprare l’indossabile, uno smartwatch per Samsung A40 è l’Umidigi Uwatch3. In particolare si tratta del wearable più venduto del momento su Amazon, con migliaia di recensioni positive e una compatibilità totale con gli smartphone Android. Questo bracciale smart presenta un rivestimento resistente all’acqua, con omologazione IP68 fino a 5 ATM, display touchscreen da 1,3 pollici e 3 colori differenti tra cui scegliere, onyx black, rose gold e starry black.

L’Uwatch3 di Umidigi è dotato di molte funzioni di fitness tracker, come il contapassi, il conteggio delle calorie e l’analisi della distanza percorsa, con cardiofrequenzimetro e monitoraggio del sonno. Per il collegamento con il telefono c’è la connettività Bluetooth 5.0, in grado di assicurare una sincronizzazione precisa e stabile, con notifiche push e controllo della musica. Sono disponibili 9 modalità per lo sport attraverso l’app VeryFitPro, con suggerimenti e consigli per migliorare le prestazioni durante gli allenamenti.

Smartwatch per Samsung A10

Il Samsung Galaxy A10 è uno degli smartphone più economici dell’azienda coreana, al quale oggi è stata proposta la nuova versione del Samsung A11. Questo telefono è comunque moderno e aggiornato, con Android 9 Pie, display LCD da 6,2 pollici, 32 GB di memoria e fotocamera da 13 MP, con connettività Bluetooth 5.0 ma senza tecnologia NFC.

Willful

Uno smartwatch per Samsung A10 è il fitness tracker Willful, uno sportwatch semplice ed economico perfettamente integrabile con lo smartphone coreano. Questo wearable mette a disposizione tantissime funzionalità accessorie molto interessanti, tra cui una fotocamera integrata, il contapassi, l’analisi delle calorie bruciate, il rilevatore della distanza percorsa e il monitoraggio del sonno. Si tratta inoltre di uno dei migliori smartwatch con SIM, infatti propone una porta per schede SD e TF fino a 16 GB, con integrazione per le reti mobili 2G.

Il Willful permette di telefonare dall’orologio, visualizzare le notifiche social, SMS, email e le chiamate, rintracciare lo smartphone tramite l’opzione Trova il mio telefono e ricevere avvisi per la vita sedentaria. Il peso è abbastanza contenuto, le dimensioni compatte e lo stile moderno, consente di controllare la riproduzione della musica sul cellulare e gestire la fotocamera dello smartphone. Manca il cardiofrequenzimetro, tuttavia vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo, il collegamento Bluetooth e il GPS.

Smartwatch per Samsung S10

Lanciato da circa un anno sul mercato, lo smartphone Samsung Galaxy S10 è uno dei top di gamma dell’azienda coreana, insieme al nuovissimo Galaxy S20 e agli esclusivi telefoni della serie Note. Questo dispositivo propone una memoria da 512 GB espandibile, un display AMOLED da 6,1 pollici e una tripla fotocamera posteriore con tecnologia NFC e Bluetooth 5.0.

Samsung Galaxy Watch Active2

Trattandosi di un telefono di fascia alta è importante abbinarlo con un wearable altrettanto valido, perciò un ottimo smartwatch per Samsung S10 è sicuramente il Galaxy Watch Active2. Questo device indossabile viene commercializzato in diverse versioni, con cassa da 40 o 44 mm e quadrante in alluminio o in acciaio inossidabile, con diversi colori per il cinturino che rimane intercambiabile. La connettività è davvero completa, con Bluetooth 5.0, tecnologia NFC per supportare il wallet digitale Samsung Pay, con modulo Wi-Fi e GPS integrato con GLONASS.

Il Galaxy Watch Active 2 ha un display AMOLED da 1,39 pollici con sistema always on, con rivestimento touch e pulsante laterale per la gestione delle funzioni, con superficie resistente all’acqua e alle immersioni fino a 5 ATM. L’interfaccia grafica può essere personalizzata, ci sono 7 programmi specifici per lo sport e il sistema Running Coach per ricevere consigli sulla corsa. È possibile monitorare la frequenza cardiaca, il sonno e l’attività fisica, si può controllare la fotocamera dello smartphone e visualizzare le notifiche smart.