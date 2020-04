Il migliore smartwatch con SIM: guida all’acquisto 2020

I dispositivi indossabili si utilizzano di solito sincronizzandoli con lo smartphone, tuttavia alcuni modelli consentono di inserire una scheda SIM e collegarsi alle reti mobili 3 o 4G LTE. In questo modo puoi trasformare il bracciale in un vero e proprio telefono in miniatura, per gestire in maniera indipendente alcune funzionalità. Ecco come scegliere il device giusto e quali sono i migliori smartwatch con SIM del 2020 in commercio.

Come scegliere il miglior smartwatch con SIM

Per la scelta del wearable giusto è indispensabile considerare alcuni aspetti principali, caratteristiche tecniche come il tipo di display, le prestazioni hardware, le funzionalità e il design. Ovviamente il fattore più rilevante è il supporto per le reti mobili, in particolare il tipo di connessione che il dispositivo è in grado di reggere, preferendo gli indossabili che possono collegarsi alle reti 4G LTE.

Design e display

Tra le caratteristiche da valutare nella scelta dello smartwatch con SIM c’è il design, infatti è importante individuare un device adeguato in base alla destinazione d’uso. Alcuni modelli sono sportivi e adatti a chi predilige uno stile casual, mentre altri propongono un look più elegante e raffinato. Per quanto riguarda i materiali molti fitness tracker, smartband e activity tracker sono in silicone, con smartwatch di fascia medio/alta in alluminio, acciaio e tessuto.

Sicuramente è fondamentale che il display sia ben illuminato, per evitare riflessi e garantire una visione ottimale anche all’esterno, con una forma che può essere rotonda o quadrata. Di norma, i migliori smartwatch economici offrono schermi LCD o TFT, mentre quelli top di gamma più costosi propongono monitor OLED o AMOLED. Alcuni modelli integrano anche la funzionalità always on, utile per non sbloccare in continuazione il display, visualizzando le informazioni principali in modalità permanente.

Hardware e software

Gli smartwatch con SIM devono supportare le prestazioni del dispositivo, tuttavia un device economico non offrirà performance hardware elevate. Al contrario gli indossabili più avanzati sono dotati di un processore potente, con una frequenza alta di aggiornamento e una memoria che permette di scaricare app e usare maggiori funzionalità native. Per sfruttare al meglio le potenzialità del wearable in modalità mobile, riducendo la dipendenza dallo smartphone, è essenziale contare su un hardware di buon livello.

Il sistema operativo degli smartwatch con scheda SIM dipende dalla marca. La maggior parte dei dispositivi utilizza Wear OS by Google, compatibile con quasi tutti gli smartphone Android, mentre per collegare il bracciale smart all’iPhone conviene optare per un Apple Watch con watchOS. Altri sistemi operativi sono quello di Samsung, Tizen OS e il software Connect di Garmin, tuttavia Wear OS e watchOS sono quelli più diffusi e più versatili.

Impermeabilità, GPS e cardio

Senza dubbio è essenziale verificare che lo smartwatch con SIM Card sia impermeabile, tuttavia il livello dipende dal tipo di utilizzo che devi fare del dispositivo. Ad esempio, per resistere alla pioggia, al sudore e alla polvere basta una certificazione IP67, mentre per il nuoto e le immersioni è necessaria l’IP68, in grado di sostenere una profondità fino a 50 metri e una pressione massima di 5 ATM.

Per l’attività sportiva è utile avere il modulo GPS integrato, affinché la localizzazione sia più efficiente e precisa, ancora meglio se proposta insieme alle opzioni Glonass e Galileo. La connettività standard di solito è Bluetooth, però alcuni modelli offrono anche il modulo Wi-Fi, mentre ovviamente questi device hanno lo slot per la scheda SIM per il collegamento alle reti mobili 3 o 4G LTE. Il Bluetooth serve per la sincronizzazione con lo smartphone, quindi assicurati che sia almeno di tipo 4.0.

In base alla dotazione di sensori dello smartwatch il dispositivo può offrire varie funzionalità, tra cui quelle classiche come il cardiofrequenzimetro, il pedometro, il rilevamento della distanza percorsa, il conteggio delle calorie consumate e il monitoraggio della qualità del sonno. Dopodiché, alcuni modelli avanzati propongono anche l’altimetro, la bussola, il termometro o il giroscopio, con app e funzioni per gli allenamenti, l’impostazione degli obiettivi e la condivisione dei risultati con gli amici.

Compatibilità e marca

Come abbiamo visto la compatibilità dello smartwatch con SIM dipende principalmente dal sistema operativo. I device con Wear OS di Google funzionano con quasi tutti gli smartphone Android e iOS, mentre gli Apple Watch sono indicati per una sincronizzazione perfetta con l’iPhone. Gli indossabili Samsung con Tizen OS si possono abbinare soltanto con gli smartphone dell’azienda coreana, tuttavia è consigliabile verificare sempre la compatibilità prima di acquistare il device per evitare problemi.

Quale smartwatch con SIM comprare

Purtroppo, non è così semplice trovare smartwatch con SIM, infatti quasi tutti i modelli utilizzano la connettività Bluetooth per collegarsi con lo smartphone, sfruttandone le funzionalità in modo condiviso. La maggior parte dei dispositivi propone la connessione mobile 2G e GSM, con alcune funzioni per gli allenamenti sportivi, mentre i top di gamma offrono il supporto per le reti 4G LTE come i device LEMFO di fascia alta.

Migliore smartwatch con SIM economico

Sport Smartwatch KKEU

Se vuoi acquistare uno smartwatch con supporto per le schede SIM, ma non vuoi spendere troppo, un modello molto economico è lo sportwatch KKEU. Si tratta di un device semplice, ma funzionale, compatibile con smartphone Android e iPhone iOS, equipaggiato con uno slot per SIM Card e schede TF e una fotocamera incorporata. È presente anche la connettività Bluetooth, con diverse funzioni per lo sport come il contapassi, il monitoraggio del sonno e il rilevatore della frequenza cardiaca. Sullo schermo touchscreen da 1,5 pollici si possono visualizzare le notifiche e gli SMS, con una batteria da 280 mAh che assicura una buona autonomia.

Pro

Fitness tracker

Monitoraggio del sonno

Cardiofrequenzimetro

Contro

Non impermeabile

Design

Smartwatch BEIZUO

Tra gli smartwatch con scheda SIM economici c’è il modello BEIZUO, un indossabile semplice con fotocamera e supporto per le SIM Card, con il quale è possibile effettuare e ricevere chiamate, visualizzare le notifiche social e gli SMS. Questo bracciale smart è in grado di leggere file in formato MP3, MP4 e AVI, inserendo delle schede TF con una capacità fino a 16 GB. Tra le funzioni di fitness tracker ci sono il pedometro, il rilevamento della distanza e il conteggio delle calorie bruciate, oltre alle opzioni Trova il telefono, all’app Calendario e al promemoria per la vita sedentaria. La sincronizzazione è ottimale con smartphone Android, mentre con iPhone le funzionalità sono ridotte.

Pro

Prezzo

Fotocamera

Pedometro

Contro

Compatibilità con iPhone

Non impermeabile

Smartwatch BOTHLIST

Un affidabile smartwatch con SIM è il modello proposto da BOTHLIST, un wearable con un grande display touchscreen HD, batteria da 500 mAh e autonomia fino a 3 giorni con una ricarica. Il device è compatibile con smartphone Android e iPhone iOS, resiste agli schizzi e alla polvere con certificazione IP67, con un cinturino regolabile e un design unisex adatto anche ai bambini. C’è il supporto per le schede SIM e la connettività Bluetooth, con funzionalità per lo sport come il pedometro, il monitoraggio del sonno e il promemoria per la vita sedentaria.

Pro

Design

Illuminazione display

Cinturino regolabile

Contro

Non impermeabile

Manca GPS

MUXAN GT08

Se stai cercando uno smartwatch con scheda SIM davvero elegante e raffinato, un modello adeguato è il MUXAN GT08. Questo indossabile è compatibile con Android e iOS, con diverse funzioni di fitness tracker come il contapassi e il monitoraggio del sonno, cinturino regolabile e un grande display touchscreen con funzione di orologio. Il device supporta le schede SIM e TF fino a 32 GB, per collegarsi alle reti 2G GSM, con fotocamera integrata, controllo della riproduzione musicale e opzione per le chiamate. Ovviamente si possono visualizzare le notifiche, mentre con la connessione Bluetooth è possibile sincronizzare lo smartwatch con il telefono.

Pro

Design

Compatibilità

Schede TF fino a 32 GB

Contro

Non impermeabile

Poche funzioni sport

Kid Smart Watch

Un modello interessante è il Kid Smart Watch, con SIM e scheda SD inclusa per bambini e ragazzi, caratterizzato da un design giovane e 3 colorazioni disponibili, blu, nero e rosa. Il dispositivo supporta le chiamate direttamente dallo smartwatch, comprese le telefonate di emergenza, inoltre include 7 giochi divertenti per i più piccoli attivabili tramite lo schermo touchscreen. Tra le funzionalità ci sono la sveglia, l’album fotografico, il lettore musicale e il registratore, mentre sul display è integrata una piccola fotocamera indipendente. Il cinturino in silicone è regolabile, perciò si adatta alla crescita del bambino garantendo un’ottima vestibilità.

Pro

Fotocamera

Prezzo conveniente

Supporto micro SIM

Contro

Manca il GPS

Solo reti 2G

Willful SW329

Uno smartwatch con SIM economico è il Willful SW329, un dispositivo con scheda SIM e SD, fotocamera integrata e compatibilità con smartphone Android. Questo device consente di visualizzare le notifiche social e gli SMS, controllare la riproduzione dei brani musicali ed effettuare telefonate direttamente dal bracciale smart. Non mancano le funzionalità di fitness tracker, come il pedometro, il rilevatore della distanza percorsa e il conteggio delle calorie bruciate. Completano la dotazione l’opzione Trova il telefono, il calendario e il promemoria per la vita sedentaria.

Pro

Funzioni fitness tracker

Telefonate

Controllo della musica

Contro

Solo reti mobili 2G

Non compatibile con iPhone

AVEILE

Un buon smartwatch con scheda SIM è l’AVEILE, un dispositivo con design che richiama il look tradizionale degli orologi, con quadrante rotondo e cinturino regolabile. Oltre alla connessione Bluetooth per sincronizzare il device con smartphone Android e iOS, c’è lo slot per le SIM Card e il supporto per le reti 2G. Sono disponibili alcune funzionalità per gli allenamenti, come il contapassi e il cronometro, con gestione delle chiamate, dei messaggi e notifiche dalle app social come Facebook e WhatsApp. Lo schermo da 1,54 pollici è touchscreen, con controllo della musica e supporto per le microSD pe salvare le foto in maniera facile e veloce.

Pro

Display grande

Design

microSD

Contro

Manca cardiofrequenzimetro

Solo reti mobili 2G

Smartwatch ZLI

Uno dei migliori smartwatch con SIM 4G è il modello ZLI, un indossabile pensato appositamente per bambini e anziani, dotato di un grande display touchscreen e supporto per le reti mobili 4G. Questo dispositivo consente di effettuare chiamate, chat dal vivo e visualizzare video direttamente sullo schermo del wearable, con rivestimento impermeabile in grado di resistere a una profondità di 30 metri. La batteria da 1080 mAh assicura un’autonomia davvero elevata, con ricarica USB e cinturino regolabile. Il device dispone del modulo Wi-Fi per il collegamento in modalità wireless, inoltre è possibile scaricare app dal Play Store di Google.

Pro

Impermeabile

Reti mobili 4G

Autonomia

Contro

Funzioni fitness tracker

Design

Migliore smartwatch cinese con SIM

La maggior parte dei dispositivi elettronici sono ormai cinesi, prodotti che non rappresentano soltanto device economici, ma anche apparecchi avanzati come i blasonati Huawei e Xiaomi. Purtroppo, al momento non sono presenti in commercio bracciali smart di questi marchi con il supporto per la scheda SIM, tuttavia esistono molti brand meno noti che offrono ottimi wearable con slot per la SIM piuttosto interessanti.

LEMFO LEM4 Pro

Il migliore smartwatch cinese con SIM è il LEMFO LEM4 Pro, dotato di processore dual-core con 1 GB di RAM e memoria interna ROM da 16 GB, sistema operativo Wear OS, connettività Bluetooth e modulo Wi-Fi. Il punto di forza è il supporto per le schede nano SIM, inoltre è possibile usare l’indossabile come un telefono GSM, compatibile con dispositivi Android e iOS. Sono presenti il rilevatore della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno e il contapassi, con la possibilità di effettuare chiamate e visualizzare le notifiche social e gli SMS. Lo schermo è davvero grande e ben illuminato, con display touch da 2,2 pollici, fotocamera da 0,3 MP e modulo GPS.

Pro

Display

nano SIM

Memoria elevata

Contro

Prezzo

Bluetooth 3.0

Migliore smartwatch con SIM 4G

Per ottenere prestazioni elevate nella connessione mobile, oltre al supporto per le schede SIM è fondamentale che lo smartwatch sia compatibile con la tecnologia 4G. La maggior parte dei dispositivi non offre questa opzione, tuttavia si possono trovare in commercio alcuni indossabili evoluti che forniscono il collegamento con le reti mobili avanzate. Ovviamente bisogna spendere un po’ di più, però se pensi di utilizzare molto il bracciale smart per le chiamate è senza dubbio una funzionalità indispensabile.

LEMFO LEM9

Il migliore smartwatch con SIM 4G è il LEMFO LEM9, compatibile con smartphone Android e iOS e supporto per le reti mobili 4G LTE. Il processore è dual-core con 1 GB di RAM e memoria ROM da 16 GB, con display touchscreen da 1,39 pollici e fotocamera integrata da 5 MP. Non mancano alcune funzionalità per l’attività sportiva, come il cardiofrequenzimetro, il pedometro e il conteggio delle calorie bruciate, mentre una batteria da 600 mAh garantisce una discreta autonomia. Il rivestimento è certificato IP67, c’è il modulo Wi-Fi e il collegamento Bluetooth 4.0, con opzione Dual SIM, notifiche, promemoria e una garanzia ufficiale di 12 mesi.

Pro

Rete 4G LTE

Dual SIM

Fotocamera 5 MP

Contro

Autonomia

Certificazione IP67