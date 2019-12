I migliori smartwatch Android: la nostra guida all’acquisto

Gli smartwatch sono tra i dispositivi più alla moda del momento, in grado di offrire tantissime funzionalità interessanti e collegamenti rapidi con le app dello smartphone. Ad esempio, è possibile visualizzare programmi di allenamento, usare applicazioni per contare i passi, monitorare le calorie consumate oppure analizzare i battiti cardiaci. Non solo, perché con gli smartwatch si possono addirittura ricevere notifiche, inviare messaggi ed effettuare chiamate. Vediamo quali sono i migliori smartwatch Android sul mercato, con una selezione degli orologi intelligenti di fascia economica, media e i modelli top di gamma.

Migliori smartwatch Android economici sotto i 100 euro

Honor Band 5

Tra gli smartwatch Android migliori ed economici troviamo l’Honor Band 5 . Il device è dotato di un display AMOLED da 0,95 pollici, con un vetro curvo che facilita la visione, in più mette a disposizione il rilevamento dei battiti cardiaci, un’autonomia fino a 14 giorni, la connettività Bluetooth e GPS, il contapassi Smartband e il tracker per le attività sportive. L’apparecchio, inoltre, è impermeabile e resistente alle immersioni fino a 50 metri.

Xiaomi Mi Band 4

Un eccellente smartwatch Android è lo Xiaomi Mi Band 4 , uno dei più venduti degli ultimi tempi. Si tratta di un Activity Tracker caratterizzato da un design moderno e accattivante, con un display allungato e schermo AMOLED da 0,95 pollici, dotato di una batteria da 135 mAh che assicura un’autonomia fino a 20 giorni. Questo smartwatch cinese dispone di accelerometro, giroscopio, è resistente all’acqua e alle immersioni fino a 50 metri. Sul display touchscreen si possono visualizzare messaggi, chiamate, e-mail, con app per il rilevamento della frequenza cardiaca, il contapassi e l’impostazione tramite Mi Fit fino a 6 programmi d’allenamento differenti.

Smartwatch Willful

Un device particolarmente economico è anche lo smartwatch Willful , ideale da utilizzare per lo sport e le attività all’aria aperta. Il dispositivo è un vero e proprio fitness tracker, con tracciamento della distanza, dei passi, delle calorie consumate e monitoraggio del sonno. Tra le funzionalità si possono scaricare app come Facebook, WhatsApp e Twitter, è possibile visualizzare e rispondere ai messaggi, effettuare chiamate, usare lo smartwatch come lettore MP3 e in modalità di riproduzione video. Il device è collegabile con qualsiasi smartphone Android, mentre non è compatibile con periferiche iOS della Apple.

Yamay Smartwatch

Un ottimo smartwatch Android da donna economico comodo e leggero è lo Yamay Smartwatch , da utilizzare sia per l’attività sportiva che per visualizzare alcune funzioni dello smartphone in maniera rapida e veloce. Il dispositivo è dotato di cronometro, contapassi, cardiofrequenzimetro e un display abbastanza grande e luminoso. Non manca la compatibilità con le app social come WhatsApp e Facebook, si possono effettuare chiamate e inviare messaggi, ricevere notifiche push e configurare la vibrazione. Inoltre, vanta la certificazione d’impermeabilità IP68, perciò non si danneggia sotto la pioggia.

Smartwatch Android: i migliori di fascia media sotto i 200 euro

Amazfit GTS

Anche Amazon mette a disposizione degli appassionati dello sport un fitness tracker, Amazfit GTS . Considerato tra i migliori smartwatch per Android di fascia media, questo device è disponibile in 5 colorazioni differenti: nero, blu, rosa, rosso e oro. Per quanto riguarda le caratteristiche presenta un grande display Retina AMOLED da 1,65 pollici, un design squadrato, ma piacevole, sistema live connected per il collegamento con le app Android, con cui inviare e ricevere messaggi, leggere le e-mail ed effettuare chiamate vocali. Le funzionalità sportive prevedono fino a 12 programmi di allenamento, con moduli di localizzazione GPS e GLONASS.

Huawei Watch GT

Tra i migliori smartwatch Android di fascia media c’è lo Huawei Watch GT , un dispositivo con un design ricercato ed elegante. Lo schermo AMOLED da 1,39 pollici è grande e molto ben illuminato, con una corona in ceramica ultraresistente e una cassa in acciaio molto sottile e robusta. Il device dispone della connettività Bluetooth 4.1, con moduli GPS, GLONASS e Galileo, sistema di allenamento intelligente tramite app, cardiofrequenzimetro, contapassi, barometro, giroscopio e accelerometro. Ottima l’autonomia: basti pensare che può rimanere attivo fino a 14 giorni con una sola carica.

Samsung Gear S3

Se desideri acquistare uno smartwatch Android con un eccellente rapporto qualità-prezzo, il modello che cerchi è senza dubbio il Samsung Gear S3 . Certificato IP68 per resistere all’acqua e alle immersioni, questo device propone un display touchscreen da 1,3 pollici, una memoria interna da 4GB, un potente processore dual core e una batteria da 380 mAh. La connettività è avanzata, con moduli Bluetooth 4.2, Wi-Fi, 4G LTE, NFC e GPS/GLONASS, oltre ai sensori giroscopio, barometro e cardiofrequenzimetro.

Garmin Vivoactive 3

Da non sottovalutare è lo smartwatch Garmin Vivoactive 3 , un dispositivo davvero completo ed efficiente, utilizzabile sia dalle donne che dagli uomini grazie al suo design unisex. Il device è compatibile con il sistema di pagamento Contactless GarminPay, grazie alla presenza della tecnologia NFC, inoltre si possono scaricare app e widget direttamente da Connect IQ. Tantissime le funzioni per lo sport, con programmi di allenamento personalizzati, contapassi, cardiofrequenzimetro e misuratore delle calorie. Il display a colori misura 1,6 pollici, c’è il localizzatore GPS e la scocca è impermeabile.

Migliori smartwatch Android top di gamma sopra i 200 euro

Ticwatch Pro

Se stai cercando uno dei migliori smartwatch per Android top di gamma, un ottimo prodotto è il Ticwatch Pro . Dispositivo esclusivo, caratterizzato da un design elaborato e moderno, questo device mette a disposizione una robusta cassa in acciaio, con la possibilità di cambiare il quadrante scegliendo uno dei tanti modelli presenti su Google Play. Lo smartwatch è dotato di cardiofrequenzimetro, GPS, tecnologia NFC per i pagamenti Contactless, si può ascoltare la musica da Spotify e Google Play Music, oppure scaricare le app dal Play Store di Google. Bello il display OLED a strati, con cinturino in cuoio italiano e autonomia fino a 30 giorni.

Samsung Galaxy Watch

Un vero smartwatch top di gamma è il Samsung Galaxy Watch , progettato appositamente per gli utenti più esigenti. All’interno c’è un processore dual core a 1,15 GHz, con una poderosa batteria da 476 mAh che garantisce un’autonomia davvero elevata, mentre il rivestimento è certificato per resistere all’acqua e a una pressione fino a 5 ATM. Non mancano la connettività Bluetooth, il GPS integrato, le app di allenamento e monitoraggio dell’attività sportiva, le chiamate vocali e il cardiofrequenzimetro. Il device è compatibile con sistemi operativi Android, ed è disponibile in tre varianti di colore grigio satinato, nero e rosa.

Fossil Q Venture HR

Un dispositivo da polso veramente esclusivo è il modello Fossil Q Venture HR , uno dei migliori smartwatch Android da donna in commercio. Raffinato ed elegante, questo device offre un display touchscreen, funzionalità di fitness tracker per gli allenamenti e lo sport, connettività Bluetooth 4.1, Wi-Fi e GPS, notifiche dalle app social come WhatsApp e Facebook, rilevamento dei battiti cardiaci e tecnologica wearOS by Google. La cassa e il cinturino sono entrambi in acciaio inox, per una resistenza elevata agli urti. Inoltre, sono presenti una fotocamera digitale integrata e l’accelerometro, per uno smartwatch davvero completo.