10 inediti e tante collaborazioni per Tedua prima dell’album Divina Commedia

Tedua ha pubblicato lo scorso 5 giugno la prima parte del mixtape Vita Vera e poi ha annunciato l’arrivo di altre 10 canzoni, prima del rilascio del nuovo disco dal titolo Divina Commedia.

Intanto è in radio il nuovo singolo con Rkomi, Colori.

Vita Vera è dunque un progetto diviso in due parti, come ipotizzato da qualcuno nel momento della visione del retro della copertina che lasciava intuire spazio libero per il rilascio imminente di nuove canzoni: è proprio così e le nuove tracce arriveranno a breve.

Se nella prima parte del mixtape Vita Vera ci sono 12 tracce, la seconda ne contiene 10, con tanti duetti. Capo Plaza, Rkomi, Ghali, Dargen D’amico, Bresh, Ernia, Lazza e la crew Wild Bandana composta da Izi, Guesan, Ill Rave e Vaz Tè trovano posto nella prima parte del progetto; nella seconda parte invece ci sono Massimo Pericolo, Shiva e Paky, Gemitaiz e Madman, Tony Effe direttamente dalla Dark Polo Gang e Disme. Alla produzione dei pezzi Chris Nolan – produttore anche di Colori, feat Rkomi – Sick Luke, Ava, Garelli, Shune e Nebbia.

Non è ancora nota la data di uscita della seconda parte del Mixtape ma al rilascio dei 10 nuovi brani potrebbe mancare molto poco, forse solo qualche giorno.

Le due parti di Vita Vera Mixtape anticipano un album vero e proprio: il titolo del disco è Divina Commedia. Si ispira – come suggerisce il titolo – al viaggio di Dante Alighieri compiuto dell’opera, tra l’Inferno, il Purgatorio fino al raggiungimento del Paradiso.

Il mixtape di Tedua arriva dopo il successo di Mowgli, secondo progetto discografico dell’artista che ha ottenuto il disco di platino.

Tracklist Vita Vera Mixtape – prima parte

1 – Lo Sai

2 – Vita Vera

3 – Polvere feat. Capo Plaza

4 – Colori feat. Rkomi

5 – Mare Mosso feat. Bresh

6 – Pour Toujours (feat.Ghali) – feat. Dargen D’Amico

7 – Party HH feat. Lazza

8 – Manhattan feat. Wildbandana

9 – Purple

10 – Bro ll feat. Ernia

11 – Motivo

12 – Lo-fi Wuhan