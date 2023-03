Il nuovo singolo di Thasup arriva un anno dopo Carattere Speciale, secondo album in studio dopo 23 6451 (2019) e con il quale il producer e rapper Davide Mattei – questo il suo nome di battesimo – ha confermato la sua posizione autorevole nella scena rap e urban contemporanea.

A questo giro Thasup – ex Tha Supreme – collabora con Tedua. Il risultato è Dimmi Che C’è, primo singolo eterogeneo rispetto a Carattere Speciale. Una ballata, questo brano, in cui Thasup e Tedua partono insieme per un viaggio e raccontano lo spaesamento di chi lascia la propria zona di comfort, ma allo stesso tempo tutta la curiosità di esplorare una nuova realtà.

Le due voci si alternano con l’autotune su una base soft, una scelta che mette in risalto le parole del testo e descrive il nuovo universo musicale del fratello di Mara Sattei. Con Carattere Speciale Thasup si è ritagliato una parte importante delle classifiche italiane del 2022, in prima posizione nella Top Albums Debut Global Spotify alla sua uscita e per 4 settimane sempre in prima posizione nella classifica Top Album Fimi.

Il nuovo nome d’arte non è stato un caso: Thasup trova il cambiamento e lo racconta a partire dalla sua identità che in questo corso inedito si muove di pari passo con nuove sperimentazioni sonore, in totale libertà. Dimmi Che C’è è disponibile da oggi, venerdì 17 marzo, in rotazione radiofonica.

Giovanissimo, appena 21 anni, Thasup vanta già numeri da record con 2,5 miliardi di stream totali sia per l’audio che per il video. Il primo album 23 6451 (Le Basi) ha ottenuto ben cinque dischi di platino e in tutta la sua carriera ha conquistato 18 dischi d’oro e 52 di platino.

Testo

[Intro: thasup]

Runnin’ through my head

You feel me?

Runnin’ through my head

Ouh, mhm

[Ritornello: thasup]

Dimmi che c’è, cerco il motivo

Per cui sei sad, sai che non lo dirò

Giuro a nessuno mai, mai, mai, ma-mai

Io anche mi chiudo sai, ma dai, ormai

Dimmi che c’è, sei un po’ in bilico

Tra i perché, credi di esse’ il primo, oh-oh

Nah, nah, nah, nah, nein

Non sarai solo mai, sai che hai me



[Strofa 1: thasup]

Eh, eh, giuro che sarò qua anche

Se c’ho il cuore a metà, ah, seh

Non m’importa, ah, yeh

Fra’, di fare la star, uh, yeh (Ah-ah)

Perché so’ un tipo normale, che vorrebbe parlare

Alla gente solo grazie alla musica

Okay (Okay), però non posso stonare

Ci posso provare, ma ora non va, yeh (Yеh, yeh, yeh)

Chiedo sе c’è da fumare

Così non porto il tempo con sé

Avrei potuto insieme, bungee jumping con le pare

Lo stress (Poi tutti da me)

[Ritornello: thasup]

Dimmi che c’è, cerco il motivo

Per cui sei sad, sai che non lo dirò

Giuro a nessuno mai, mai, mai, ma-mai

Io anche mi chiudo sai, ma dai, ormai

Dimmi che c’è, sei un po’ in bilico

Tra i perché, credi di esse’ il primo, oh-oh

Nah, nah, nah, nah, nein

Non sarai solo mai, sai che hai me

[Strofa 2: Tedua & thasup]

Un filosofo un po’ tossico

Arrossirò il giorno che mi dirai: “No”

Contro ogni fo**uto pronostico

Non posso più far finta di star bene come un comico

Il tuo tipo ideale sarà certamente il prossimo

No, corrono a piedi i desideri

Trovano sempre dei problemi

Andando sopra i grattacieli di New York

Perché mi cambi gli emisferi

E vedi i lampi ancora accesi

Dentro al cielo dei pensieri

Ma lo smog offusca l’alba

L’ansia mi bussa alla mia porta

Tu stai lì come una volta



[Pre-Ritornello: Tedua]

La mia bussola è rotta e la mia rotta non è giusta

Il cervello adesso è stretto in un cranio che pulsa

Ma se ti fidi

[Ritornello: thasup]

Dimmi che c’è, cerco il motivo

Per cui sei sad, sai che non lo dirò

Giuro a nessuno mai, mai, mai, ma-mai

Io anche mi chiudo sai, ma dai, ormai

Dimmi che c’è, sei un po’ in bilico

Tra i perché, credi di esse’ il primo, oh-oh

Nah, nah, nah, nah, nein

Non sarai solo mai, sai che hai me

[Outro: thasup]

Oh-no-no-no-no-no-no

Oh-no-no-no-no-no-no, yeah

Oh-no-no-no-no-no-no

Sai che hai me

Oh-no-no-no-no-no-no, lo sai

Oh-no-no-no-no-no-no

Oh-no-no-no-no-no-no

Oh-oh-oh