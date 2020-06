Tanta batteria e prezzo piccolo il nuovo OPPO A12, per ora solo indiano

Partirà domani 10 giugno la commercializzazione di OPPO A12 (seppur nel solo mercato indiano), uno degli ultimi smartphone di fascia medio-bassa del noto produttore, che ricordiamo essere stato presentato lo scorso aprile. Si tratta di un device che potrebbe anche non essere mai messo in vendita in Europa, ma che, qualora fosse reso disponibile in versione internazionale, potrebbe incuriosire molti degli utenti che preferiscono puntare su dispositivi che non badono troppo ai fronzoli.

Come riportato da ‘fonearena.com‘, OPPO A12 include uno schermo da 6.22 pollici con risoluzione HD+, notch a goccia e Corning Gorilla Glass 3. Il processore che lo spinge corrispondere ad un MediaTek Helio P35 12nm, in abbinamento a 3/4GB di RAM e 32/64GB di memoria interna (espandibili tramite microSD fino a 256GB). Il sistema operativo di riferimento è Android 9.0 Pie con personalizzazione ColorOS 6.1, mentre le fotocamere posteriori sono due, una da 13MP con apertura f/2.2 ed una da 2MP con apertura f/2.4. La fotocamera frontale è singola, con un sensore da 5MP (apertura f/2.4).

Tra le connettività che OPPO A12 può vantare sono incluse il DualSIM 4G VoLTE, il WiFi 802.11 b/g/n, il Bluetooth 4.2 ed il GPS/GLONASS (purtroppo l’ingresso principale corrisponde ancora una porta microUSB). Non manca il jack per le cuffie da 3.5mm, la radio FM ed il sensore per le impronte digitali. Le dimensioni generali ammontano a 155.9 x 75.5 x 8.3mm (peso di 165 gr.), mentre la batteria, il vero cavallo di battaglia di OPPO A12, ha una capacità di 4230mAh. Il prezzo parte da 9.990 RS (pari a circa 120 euro al cambio attuale) per il modello con 3GB di RAM e 32GB di storage, per arrivare a 11.490 RS (circa 134 euro) per quello da 4/64GB. Potrebbe fare al vostro caso qualora mettesse piede nel nostro Paese? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.