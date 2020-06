Elettra Lamborghini a Napoli con Enzo Miccio per la prova dell’abito da sposa

Elettra Lamborghini a Napoli con Enzo Miccio, il wedding planner che la sta seguendo nei preparativi del suo matrimonio.

L’ereditiera di casa Lamborghini ha condiviso con i fan una gita a Napoli, nella giornata di ieri, che aveva come obiettivo la scelta dell’abito da sposa e l’assaggio del menù.

Elettra Lamborghini è prossima alle nozze: a settembre pronuncerà il “sì” e prenderà in marito il dj Afrojack, ancora assente ai preparativi per il matrimonio. Spetta ad Elettra, quindi, e al suo fidato Enzo Miccio, pianificare ogni dettaglio di quello che sarà il matrimonio dell’anno.

I due si sposeranno sul Lago di Garda, in una villa elegante che ospiterà i loro invitati per una cerimonia ancora in fase organizzativa. Non sembra che Elettra Lamborghini aspiri ad una cerimonia ristretta: le prime indiscrezioni anticipano che centinaia di invitati saranno attesi sul lago di Garda per il coronamento dell’amore tra Elettra Lamborghini e Afrojack.

Nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica Lamborghini, Elettra sta aggiornando i fan passo dopo passo sulle sue nozze attraverso le storie di Instagram. Nella giornata di ieri ha postato alcune immagini da un atelier di Napoli, pronta alla sua prima prova dell’abito da sposta.

Ha poi fotografato un succulento piatto che sta valutando per l’inserimento nel suo menù di nozze, ancora in fase di composizione. Elettra si è recata a Napoli in compagnia di alcuni amici fidati che la stanno affiancando nella fase dei preparativi in vista del suo giorno importante, e da Enzo Miccio.

A proposito della proposta di matrimonio di Afrojack, Elettra Lamborghini ha raccontato che il deejay le ha chiesto di sposarlo lo scorso Natale, a tavola, con la famiglia: “La proposta è arrivata il giorno di Natale, davanti a tutta la mia famiglia, non me l’aspettavo anche se ne parlavamo da un po’”.