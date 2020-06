Con lo Sconto Subito Mediaworld il prezzo di iPhone SE e 11 si fa interessante

La promozione Sconto Subito Mediaworld potrebbe essere la migliore occasione del momento per chi pensa di acquistare un iPhone. La catena di elettronica (fino a domani 17 giugno) propone risparmi via via più corposi in proporzione agli acquisti effettuati. Considerando i valori commerciali medi dei melafonini, ecco che i tagli applicati non sono per nulla trascurabili.

I modelli di iPhone che vanno messi necessariamente in risalto durante questo weekend di promozioni sono in particolare 3: non possono non essere citate le condizioni di vendita dell’iPhone SE da 128 GB ma anche dell’iPhone 11 da 64 GB e dell’iPhone 11 Pro, sempre nella sua versione da 64 GB.

L’iPhone SE sul quale si può applicare lo Sconto Subito Mediaworld è quello da 126 GB. Manca all’appello la versione molto richiesta da 64 GB ma attualmente esaurita. Il modello disponibile ora costerebbe 542 euro nella colorazione nera ma, con l’applicazione di uno sconto di 100 euro previsto dalla catena, costerà infine solo 442 euro. Un valore ancora inferiore di quello di listino del modello iPhone SE da 64 GB.

Altra occasione a portata di mano sul sito della nota catena elettronica ma anche negli store fisici di tutta Italia è quella pensata per l’IPhone 11 da 64 GB. Anche per questo modello è applicabile lo Sconto Subito Mediaworld. Il dispositivo Apple dunque non costerà più 768 euro ma 100 euro in meno, ossia 668 euro. Questa condizione particolarmente vantaggiosa riguarda l’esemplare verde ma con soli 10 euro in più è possibile ottenere anche le varianti in rosso, nero, bianco e anche giallo.

Salendo di fascia, anche acquistando un iPhone 11 Pro da 64 GB il risparmio è assicurato. Considerando il valore commerciale di base superiore di questo esemplare, ecco che al melafonino si applica lo Sconto Mediaworld Subito di 200 euro. Il costo finale del dispositivo sarà dunque pari a 1137 euro a 937 euro. Tutti i fan del marchio Apple sono stati avvisati, le occasioni non mancano.