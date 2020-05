Per il weekend 2 offerte Mediaworld su Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite da non perdere

Solo per il weekend, dunque fino a domenica, scendono in campo due offerte Mediaworld davvero interessanti. Queste investono i dispositivi Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite, ossia le varianti meno costose delle note serie top di gamma del produttore sudcoreano. Entrambi i telefoni possono essere dunque acquistati anche con decine di euro di sconto rispetto al recente passato.

Prima di passare al dettaglio delle offerte Mediaworld da oggi e fino a domenica va chiarito che la catena di elettronica, a partire dallo scorso lunedì, ha riaperto tutti i suoi negozi fisici sul territorio nazionale (anche se con orari ben precisi) ma continua la vendita dei suoi prodotti, naturalmente, anche online.

La prima delle offerte Mediaworld presa in esame è quella dedicata al Samsung Galaxy S10 Lite. Lo sconto applicato sul dispositivo è davvero importante, visto che la spesa da affrontare scende da 679 a 515 euro. La promozione è tanto più interessante perché la spedizione del prodotto è gratuita e garantita pure entro venerdì prossimo 15 maggio. Il modello viene proposto sia nella colorazione nera che in quella Prism Blue. Il telefono potrà essere acquistato anche in 20 rate da 25,75 euro.

La seconda delle offerte Mediaworld valide solo in questo weekend si riferisce al Samsung Galaxy Note 10 Lite, il più economico dei phablet con pennino di ultima generazione. Il dispositivo, lanciato solo ad inizio 2020, è proposto anch’esso ad un prezzo più che mai interessante rispetto solo a qualche giorno fa. Per avere lo smartphone non bisognerà sborsare più 629 euro ma solo 505 euro. L’unica colorazione disponibile alla vendita è quella nera, almeno al momento di questa pubblicazione. Anche in questo caso non sono previste spese di spedizione e i tempi di consegna saranno, tutto sommato, abbastanza celeri con arrivo del pacco entro venerdì 15 maggio. Il dispositivo potrà essere acquistato anche in 20 rate d 25.25 euro.