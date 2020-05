Offerte per termometro a infrarossi da Mediaworld: in pronta consegna fino al 24 maggio

Con la fase delle ripartenza post quarantena trovare un termometro a infrarossi disponibile e pure in pronta consegna potrebbe essere un’operazione non certo facile. Gli strumenti sono necessari soprattutto per ristoratori e commercianti chiamati anche a misurare la temperatura dei loro clienti prima dell’entrata nei locali. Dopo aver analizzato le proposte Amazon al riguardo, è giusto segnalare che la catena di elettronica Mediaworld (attraverso il suo sito online) ha messo a disposizione specifiche promozioni, interessanti soprattutto perché in pronta consegna e non solo perché abbastanza economiche.

La prima delle offerte per un termometro a infrarossi presso Mediaworld è quella per il modello CLOC DIGIT CE LFR30B. Stiamo parlando di un soluzione naturalmente frontale, la più economica in assoluto proposta in questo momento. Al costo non eccessivo di 89,90 euro ci si porterà a casa un prodotto molto valido in grado di misurare la temperatura corporea ad una distanza compresa tra i 3 e i 5 centimentri. Il display non è proprio piccolo e presenta i caratteri scritti in grande. La misurazione in se e per se avviene in un solo secondo. Le dimensioni del dispositivo sono abbastanza compatte, ossia 10 x 16 x 4,6 cm.

Le seconda delle offerte per un termometro infrarossi da parte della catena Mediaworld riguarda un prodotto leggermente superiore a quello già esaminato, ossia CLOC DIGIT CE JRT-017 a 99,90 euro. La misurazione avviene in 1 solo secondo e la distanza dalla fronte deve essere compresa tra 1 e 3 centimetri. Rispetto al primo dispositivo, siamo al cospetto di una soluzione che promette maggiore precisione, con soli 0.3 gradi di scarto con il quale il parametro sarà fornito. Le dimensioni del prodotto, anche in questo caso, sono molto compatte e risultano essere pari a 10 x 16 x 4,6 cm .

Come già accennato, ognuno dei 2 termometri a infrarossi presenti sul sito Mediawolrd sono in pronta consegna e arriveranno a domicilio, entro e non oltre lunedì 25 maggio, almeno al momento di questa pubblicazione.