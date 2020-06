55 anni fa usciva (I Can’t Get No) Satisfaction dei Rolling Stones, le tre note di un riff infinito

Il 6 giugno 1965 usciva il 45 giri di (I Can’t Get No) Satisfaction dei Rolling Stones. Probabilmente, in quella stanza d’albergo, Keith Richards non immaginava che quelle tre note registrate tra un sonno e l’altro avrebbero scritto la storia della band.

Quando si pensa ai Rolling Stones, infatti, tutti intonano quel riff. Semplice e minimale, ma determinante al punto di diventare la colonna vertebrale sonora sulla quale si regge l’intera canzone, (I Can’t Get No) Satisfaction è definita dallo stesso Mick Jagger: “La canzone che ha creato i Rolling Stones”.

Era il 5 maggio 1965 e la band britannica era in tour. Al Gulf Motel di Clearwater, in Florida si stava tenendo un party in piscina e gli Stones vennero raggiunti da alcuni fan. Due modelle riuscirono ad avvicinare Brian Jones e Bill Wyman fino ad appartarsi con loro. Una volta raggiunti gli altri componenti, però, una delle modelle presentava un’ecchimosi sotto un occhio e raccontò di essere stata colpita da Brian Jones.

L’assistente della band, Mike Dorsey, punì Jones con una scarica di pugni. Keith Richards preferì ritirarsi nella sua stanza ma si svegliò nel cuore della notte con il riff in testa. Lo registrò su nastro ma si riaddormentò: 40 minuti di registrazione di cui 2 con il riff e 38 con il russare del chitarrista.

Tre note: Si, Do#, Re, accentuate e cicliche, diventarono (I Can’t Get No) Satisfaction dei Rolling Stones. La band lo incise il 12 maggio 1965 nella versione che oggi conosciamo, anche se Richards l’aveva immaginata con i fiati. Gli Stones, invece, preferirono una distorsione fuzz sul riff di chitarra.

Pubblicato il 6 giugno 1965 divenne in poco tempo disco d’oro, il primo ottenuto dalla band di Mick Jagger. Non possiamo contraddire il frontman: (I Can’t Get No) Satisfaction dei Rolling Stones è la canzone dei Rolling Stones, un inno generazionale contro il consumismo ma anche uno spaccato dell’epoca, opera rock monumentale ed episodio di riferimento per tutta la discografia.