Il video di Il Sudore Ci Appiccica di Francesco Gabbani lancia il nuovo tormentone estivo

Il video di Il Sudore Ci Appiccica di Francesco Gabbani accompagna il nuovo tormentone estivo che il cantautore di Carrara ha estratto da Viceversa. Il singolo è in radio dal 5 giugno e segue il successo di Viceversa, che ha portato sul palco del Festival di Sanremo raggiungendo il secondo posto.

Il disco di Francesco Gabbani è stato il naturale seguito di Magellano, che aveva rilasciato a seguito della vittoria sul palco del Festival di Sanremo con Occidentali’s Karma, a un solo anno dalla vittoria in Amen nella Sezione Giovani.

La clip ufficiale è girata da Fabio Capalbo, che ha anche raccontato come sia nata l’idea del racconto per immagini di Il Sudore Ci Appiccica. Francesco Gabbani voleva infatti rappresentare la solitudine immobile che abbiamo vissuto nei mesi trascorsi in quarantena, per poi esplodere nei colori della ritrovata libertà.

Il nuovo singolo di Francesco Gabbani riscrive quindi la funzione del sudore, che qui si libera dal collegamento alla fatica e diventa una componente piacevole e di condivisione, quella di cui abbiamo bisogno in questo periodo così complicato e di profonda ricerca di ritorno alla normalità.

Francesco Gabbani ha anche dichiarato di voler tornare a suonare dal vivo, anche per 1000 spettatori. Un modo per ripartire, a detta sua, da cui fa eccezione l’Arena di Verona: “Quella è una location speciale, per la metà del pubblico non mi esibirei”.

Il concerto a Verona rimane quindi formalmente in piedi ma le certezze sono ancora troppo poche. I concerti estivi sono stati annullati, poiché sarebbe stato impossibile organizzare gli eventi ed evitare pesanti assembramenti.

Per l’Arena di Verona, sarà richiesta una deroga in modo da poter organizzare concerti a capienza maggiore di 1000 persone, arrivando fino a 3000 posti. La proposta attende ancora di essere approvata, ma sarebbe l’unico modo per riaprire l’Arena con costi sostenibili.