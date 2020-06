Mary Pat Gleason è morta, l’attrice di The Middleman e Mom si è spenta a 70 anni

Mary Pat Gleason è morta, una grande attrice con una lunga carriera alle spalle tra cinema e tv ci ha lasciato gettando nuovamente il mondo della recitazione nel lutto più doloroso. In molti la conoscevano per il suo ruolo in The Middleman, altri ancora per quello più recente in Mom o in WTF 101, fatto sta che in molti la riconosceranno guardando una sua foto o rivedendola in uno degli episodi delle decine di serie tv a cui ha preso parte come guest star o regular in questi anni.

Mary Pat Gleason è morta a 70 anni a causa di un tumore con il quale ha combattuto a lungo. L’annuncio è arrivato tramite un post sulla pagina Facebook ufficiale che attualmente sembra essere stato rimosso. Secondo quanto riporta Variety, però, il suo manager ha confermato la morte avvenuta ieri proprio per il cancro.

La prolifica attrice ha iniziato la sua carriera nel 1982, con il suo primo ruolo sullo schermo in un episodio della soap NBC “Texas” ma poi la sua carriera ha spiccato il volto quando, quattro anni dopo, ha vinto un Emmy come parte del team di sceneggiatori di “Guiding Light” dove ha occupato un posto tra gli sceneggiatori e anche davanti alla macchina da presa nei panni di Jane Horgan.

Molti fan adesso la conoscono per il suo irriverente e divertente ruolo ricorrente in Mom, la comedy CBS, in cui ha prestato il volto ad un membro degli alcolisti anonimi, Mary, che spesso si ritrovava con le altre in un caffè pronta ad aiutare, comprendere e raccontare aneddoti alle sue amiche. Alla fine morì di aneurisma cerebrale durante un incontro in un episodio della recente settima stagione dello show.

Nella sua lista di ruoli non mancano quelli in “The Blacklist” e “American Housewife” ma anche nei film “Basic Instinct”, “The Crucible” e “A Cinderella Story“. La sua ultima fatica al cinema risale al 2018 quando si prestò ad un ruolo per il film Netflix “Sierra Burgess Is a Loser” in cui ha interpretato la consulente di orientamento al liceo di Sierra (Shannon Purser) e il resto del cast. La sua lista di apparizioni televisive include anche ruoli in Quantico, Night Court, ER, NCIS, Bones, Grey’s Anatomy e Gilmore Girls: A Year in the Life.